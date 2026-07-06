In attesa dell'uscita di Odissea di Christopher Nolan, prevista per il 16 luglio, è Minions & Monsters a conquistare il primo posto al botteghino italiano. Il film d'animazione debutta in testa alla classifica Cinetel, pur con un esordio definito piuttosto contenuto, in linea con quanto registrato anche negli Stati Uniti.

Minions & Monsters guida il weekend

Nei primi cinque giorni di programmazione Minions & Monsters ha incassato quasi 2,8 milioni di euro, assicurandosi la vetta del box office.

Alle sue spalle si conferma Toy Story 5, che nella terza settimana nelle sale aggiunge altri 821 mila euro, portando il totale degli incassi a oltre 7,3 milioni.

Completa il podio Disclosure Day di Steven Spielberg. Il film ha raccolto altri 274 mila euro tra il 2 e il 5 luglio e, dopo quattro settimane di programmazione, supera complessivamente i 4,5 milioni di euro.

Supergirl e gli horror dominano la top ten

Al quarto posto si piazza Supergirl, che incassa altri 634 mila euro e supera il milione complessivo.

Seguono tre titoli horror che continuano a mantenere un buon rendimento al botteghino. Obsession sfiora i 5 milioni di euro complessivi dopo otto settimane in sala, aggiungendo 166 mila euro nel weekend. Backrooms supera invece i 4,8 milioni totali grazie agli 85 mila euro incassati nel fine settimana, mentre Scary Movie raggiunge quota 4 milioni dopo cinque settimane, con altri 134 mila euro raccolti.

Michael continua a correre

All'ottavo posto si conferma Michael, che dopo undici settimane di programmazione arriva a sfiorare i 25,5 milioni di euro complessivi.

Chiudono la top ten Cos'è l'amore, con un incasso totale di 88 mila euro, e Il diavolo veste Prada, che rientra tra i primi dieci e raggiunge quasi 32 milioni di euro complessivi dopo dieci settimane nelle sale.

Weekend in crescita

Complessivamente il botteghino italiano registra un fine settimana in crescita. Tra il 2 e il 5 luglio gli incassi hanno raggiunto i 4.460.239 euro, per un totale di 575.730 spettatori, segnando un aumento del 13% rispetto al weekend precedente, quando erano stati raccolti 3.963.573 euro.