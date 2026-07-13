Il film d'animazione Minions & Monsters si conferma al vertice degli incassi cinematografici italiani nel weekend tra il 9 e il 12 luglio. L'ultimo capitolo della celebre saga, un prequel ambientato nella Hollywood degli anni Venti, ha incassato 1.257.362 euro nel fine settimana, portando il suo totale in sole due settimane a 4.825.545 euro. La pellicola, prodotta da Illumination, aveva già raggiunto i 3.985.131 euro all'11 luglio, con una media di 448 euro per sala in 521 cinema.

Al secondo posto si posiziona Toy Story 5. Il film Disney/Pixar, giunto alla sua quarta settimana di programmazione dopo l'uscita il 18 giugno, ha aggiunto altri 458.477 euro al suo bottino, raggiungendo un totale di 8.092.050 euro e avvicinandosi agli otto milioni complessivi già tra domenica e lunedì.

Nuove entrate e l'andamento del box office

La classifica Cinetel accoglie una nuova entrata al terzo posto: La casa – Il rogo del male. Questa saga horror, prodotta dal creatore del franchise Sam Raimi e diretta da Sébastien Vaniček, ha debuttato con un incasso di 547.837 euro in cinque giorni. Nei primi tre giorni di programmazione aveva già totalizzato 282.506 euro, mantenendo la seconda posizione nella giornata di venerdì 10 luglio e superando i 500mila euro entro la serata di domenica.

Scende al quarto posto Disclosure Day di Steven Spielberg, che nel weekend ha registrato 171.867 euro, per un totale di 4.792.845 euro in cinque settimane. Anche Supergirl di Craig Gillespie mostra una flessione, con 92.034 euro nel fine settimana e un complessivo di 1.234.249 euro in tre settimane.

L'analisi generale degli incassi evidenzia una diminuzione significativa rispetto ai fine settimana precedenti: il totale del weekend si attesta a 3.287.650 euro, segnando un calo del 27% rispetto ai 4.497.956 euro della settimana precedente.

Le altre posizioni e l'analisi degli spettatori

La commedia Election Day, diretta da Giorgio Amato e interpretata da Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Antonio Gerardi, debutta al settimo posto con 79.876 euro in quattro giorni. Tra le altre nuove entrate, L’Hangar rosso di Juan Pablo Sallato si posiziona al nono posto, raccogliendo 44.449 euro in quattro giorni. Completano la top ten l'horror Backrooms di Kane Parsons, che raggiunge i 4.991.218 euro in sette settimane (con 74.680 euro nel weekend), e il biopic Michael su Michael Jackson, che incassa 36.827 euro nel fine settimana, portando il suo totale a un notevole 25.527.670 euro in dodici settimane.

La giornata di venerdì 10 luglio ha registrato un'affluenza di 84.808 spettatori distribuiti su 2.491 schermi monitorati. Questo dato riflette un calo del 33% rispetto all'11 luglio 2025, confermando un andamento generale in flessione per il mercato. Tuttavia, pellicole di punta come Minions & Monsters e Toy Story 5 continuano a mantenere numeri di pubblico rilevanti, dimostrando la loro capacità di attrattiva.

Il quadro generale del mercato cinematografico italiano

Il sistema Cinetel monitora costantemente l'andamento economico e di pubblico delle sale italiane. Le variazioni percentuali, come il calo del 27% negli incassi del weekend, evidenziano le sfide che il settore affronta, in particolare nei mesi estivi, spesso caratterizzati da una minore affluenza.

Nonostante ciò, le pellicole di richiamo, in particolare le grandi produzioni internazionali e le saghe d'animazione come Minions & Monsters, continuano a garantire un buon livello di presenze, fungendo da traino per l'intero settore. Anche i film horror, come La casa – Il rogo del male, mantengono un ruolo significativo, consolidando le prime posizioni grazie a franchise consolidati e registi esperti.

La varietà di generi presenti nella top ten – dall'animazione alla commedia, dall'horror al biopic musicale – offre una chiara fotografia della programmazione e delle preferenze del pubblico italiano, pur in un contesto di temporanea diminuzione degli introiti complessivi.