Il cantante Boy George, 65enne ex frontman dei Culture Club, ha annunciato il suo ritiro dal cast della nuova produzione dell'opera rock Jesus Christ Superstar, in programma al Palladium di Londra ad agosto. La decisione, comunicata dal suo manager Paul Kemsley, giunge a seguito delle intense polemiche suscitate dalla sua recente canzone "We Will Dance Again". Il brano è dedicato alle vittime e ai sopravvissuti del festival musicale Nova, colpito dall'attacco terroristico di Hamas il 7 ottobre 2023. Tale scelta mira a preservare lo spettacolo da potenziali contestazioni pubbliche.

Paul Kemsley, assumendosi la piena responsabilità della decisione, ha spiegato in una nota diffusa sul profilo Instagram dell'artista che la scelta è frutto di una "attenta riflessione" congiunta. "George – ha dichiarato il manager – non ha mai avuto timore di difendere le sue idee, ma credo sia mia responsabilità prendere decisioni nell'interesse del mio artista e testimoniare rispetto per il lavoro altrui". L'obiettivo era evitare di coinvolgere la compagnia teatrale in controversie dannose.

Le controversie su "We Will Dance Again"

La canzone "We Will Dance Again", pubblicata quest'anno, trae il suo titolo dalla traduzione dello slogan ebraico "Od Nirkod", adottato dai superstiti del massacro al Nova Festival.

Il testo, interpretato da Boy George, è stato oggetto di aspre critiche nel Regno Unito. Molti lo hanno visto come una difesa esplicita della reazione militare israeliana nella Striscia di Gaza, protrattasi per oltre due anni dopo il sanguinoso attacco del 7 ottobre. Il brano definisce l'offensiva israeliana un atto di "guerra", criticando chi, come gruppi pro-palestinesi, accademici, organizzazioni internazionali e ONG quali Amnesty International, ha invece denunciato azioni riconducibili a un "genocidio".

Le forti reazioni pubbliche e mediatiche al contenuto del brano hanno creato un clima di tensione, rendendo complessa la partecipazione dell'artista a uno spettacolo di tale risonanza. Questa situazione ha spinto lo staff di Boy George a una profonda valutazione, culminata nel ritiro dalla produzione per salvaguardare l'integrità e la serenità dell'evento teatrale.

Il contesto del Palladium

Il Palladium di Londra, situato in Argyll Street, nel cuore del West End, è un teatro di grande prestigio con una lunga storia. Noto per ospitare importanti produzioni musicali e spettacoli di fama internazionale, è tra i palcoscenici più significativi della capitale britannica. L'inclusione di Boy George nel cast di Jesus Christ Superstar aveva generato notevoli aspettative. La vicenda evidenzia la delicatezza con cui le produzioni culturali devono affrontare argomenti di grande sensibilità internazionale, specie in contesti di rilievo come il West End londinese.