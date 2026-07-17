Il Parco della Grancia, a pochi chilometri da Potenza, ha riaperto il 17 luglio 2026, ospitando nuovamente il suo celebre cinespettacolo: "La Storia Bandita". Questo evento, tra i principali appuntamenti culturali della Basilicata, narra in modo immersivo e spettacolare il brigantaggio postunitario. Centinaia di figuranti animano uno scenario naturale di circa 25 ettari all'interno del parco, trasformandolo in un vasto palcoscenico a cielo aperto.

Ogni estate, "La Storia Bandita" prende vita nel suggestivo anfiteatro naturale della Grancia, consolidandosi come un appuntamento fisso per residenti e turisti.

Lo spettacolo ripercorre le vicende di figure storiche come Carmine Crocco e altri protagonisti delle rivolte brigantesche, riproponendo una pagina significativa della storia meridionale d'Italia. Questo avviene attraverso scene recitate, musiche, effetti pirotecnici e proiezioni multimediali. L'iniziativa è ideata dalla Fondazione Grancia e si avvale di una compagnia di oltre 300 interpreti tra attori, comparse e tecnici.

Unico nel suo genere: il Parco storico rurale e ambientale

Il Parco della Grancia non è solo celebre per il cinespettacolo, ma è anche il primo parco storico rurale e ambientale d’Italia. Situato nel territorio di Brindisi di Montagna, accoglie in estate migliaia di visitatori interessati a tradizioni, natura e storia della Basilicata.

Il parco offre sentieri tematici, laboratori didattici, aree picnic e punti di ristoro che valorizzano i prodotti tipici locali. Questi elementi lo rendono un centro di riferimento per l'educazione ambientale e la promozione del patrimonio lucano.

La missione del Parco: narrare la storia e valorizzare il territorio

La nascita del Parco della Grancia è legata all'intento di ricostruire e comunicare la memoria storica delle comunità rurali dell'Appennino lucano. Dalla sua apertura, a fine anni Novanta, il polo si dedica alla narrazione del brigantaggio e delle lotte contadine che hanno segnato la regione nel XIX secolo. Il successo di "La Storia Bandita" si inserisce in questa linea di valorizzazione, offrendo una lettura spettacolare di storie reali e leggende e promuovendo la conoscenza di paesaggi, architetture rurali e culture tradizionali.

Gli spazi della Grancia rimangono aperti anche con iniziative minori durante l'anno, contribuendo così allo sviluppo del territorio e all’incremento dell’offerta turistica e culturale della Basilicata.