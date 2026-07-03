I Bring Me The Horizon hanno scelto il Ferrara Summer Festival per l'unica tappa italiana del loro tour, offrendo in Piazza Ariostea uno spettacolo che ha ripercorso oltre vent'anni di carriera. La formazione di Sheffield, guidata dal carismatico Oli Sykes, ha presentato un concerto che ha saputo fondere sonorità deathcore, elettronica, pop e alternative rock, confermando la propria distintiva attitudine a reinventarsi e a superare i confini dei generi musicali tradizionali.

Un viaggio tra evoluzione musicale e scenografie immersive

Il live si è distinto per una scenografia complessa e articolata su più livelli, con richiami visivi a una cattedrale gotica e a universi cyber-distopici.

L'altare scenico, i lunghi drappi rossi e gli spettacolari giochi di luce hanno contribuito a creare un'atmosfera profondamente immersiva, mentre gli schermi laterali evocavano l'estetica dei videogiochi e degli anime, introducendo il pubblico in un mondo distopico dove il post-umanesimo diventa metafora della società. La band ha sapientemente alternato brani storici e potenti come ‘Shadow Moses’ e ‘The House of Wolves’ a pezzi più recenti, tratti dagli album ‘Sempiternal’, ‘That’s The Spirit’, ‘amo’ e dai capitoli della saga ‘Post Human’, dimostrando la vastità del proprio repertorio.

Prima dell'esibizione dei Bring Me The Horizon, il palco di Piazza Ariostea ha ospitato tre realtà emergenti e significative della scena metal e metalcore contemporanea: Dying Wish, Thornhill e Malevolence, offrendo al pubblico una preziosa panoramica sulle nuove tendenze del genere.

Il concerto ha alternato momenti di grande energia e impatto sonoro a passaggi più intimi e riflessivi, come quelli offerti durante ‘Follow You’ e la toccante ballata ‘Can You Feel My Heart?’. Durante questi momenti, immagini suggestive ripercorrevano la storia della band, dai primi passi nei piccoli club fino ai grandi palazzetti e agli stadi internazionali raggiunti oggi, un percorso che solo i più visionari avrebbero potuto pronosticare nel 2004.

Tra nuove uscite e interazione con il pubblico

Il live di Ferrara ha rappresentato anche un'importante occasione per presentare al pubblico il nuovo progetto ‘Count Your Blessings – Repented’, una rilettura dell'album d'esordio del 2006, il cui lancio è stato anticipato dal singolo ‘Dehumanized’.

La band ha inoltre ricordato il recente successo di ‘L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment)’, il film-concerto che documenta il più grande show da headliner della loro carriera, tenutosi davanti a cinquantamila spettatori nello stadio di San Paolo e distribuito anche come album live.

Oli Sykes, frontman dal carisma innegabile e oggi padre di due gemelli, ha mantenuto un costante e vivace dialogo con il pubblico. Ha alternato momenti di sarcasmo tipicamente britannico a performance vocali intense, con scream devastanti e passaggi più melodici. L'interazione con la platea è stata un elemento chiave dello show: durante il brano ‘Antivist’, un fan è salito sul palco per cantare insieme alla band, mentre sulle note di ‘Drown’ lo stesso Sykes è sceso tra i fan con una telecamera in mano, rafforzando il legame diretto e autentico con i presenti.

Il filo conduttore dell'intero spettacolo è stato una narrazione cyber-distopica, sviluppata attraverso visual digitali, interludi cinematografici e riferimenti all'intelligenza artificiale e all'estetica cyberpunk. Questo viaggio immersivo ha saputo mettere d'accordo sia i fan del deathcore degli inizi sia coloro che hanno scoperto la band con i brani più "accessibili" e recenti. Dopo vent'anni di continua evoluzione e sperimentazione, i Bring Me The Horizon continuano a sorprendere e a confermarsi tra i protagonisti più influenti e innovativi della scena musicale internazionale, dimostrando che l'estremo può avere infinite forme.