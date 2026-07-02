Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha fornito rassicurazioni sullo stato dei basamenti antisismici dei Bronzi di Riace, dichiarando: “Ci stiamo lavorando, figuriamoci se lasciamo che i basamenti dei Bronzi di Riace si ammalorino. Rispetto a questo potete aspettarvi solamente buone notizie da noi.” La dichiarazione è avvenuta a Reggio Calabria, durante la presentazione dell’opera ‘Fontana ferma’ di Piero Pizzi Cannella, e risponde a una crescente attenzione sulle condizioni di conservazione delle celebri statue, elementi centrali della collezione del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria.

L’esigenza di adeguare le basi sismiche si è intensificata a seguito di un’interrogazione parlamentare del senatore Nicola Irto, segretario del PD Calabria. Irto ha chiesto al ministero dettagli su iniziative e tempistiche per l’aggiornamento delle strutture di supporto delle statue e degli impianti della sala museale. Anche la direzione del museo ha evidenziato la necessità di tali interventi per garantire la massima tutela a questi inestimabili capolavori dell’arte antica italiana.

La sicurezza antisismica dei Bronzi: un impegno prioritario

Il Comitato scientifico del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, nella seduta del 28 gennaio scorso, ha già espresso parere favorevole a un progetto specifico per migliorare la sicurezza antisismica delle due sculture.

Il Piano strategico 2026-2028 del museo include una nuova configurazione della Sala Bronzi e, in particolare, l’adeguamento delle basi sismiche delle statue. Recenti verifiche tecniche sui sistemi antisismici hanno confermato l’urgenza di questi interventi, come sottolineato dalla direzione museale. Il senatore Irto ha enfatizzato la necessità di risposte puntuali e tempi certi dal ministro, dichiarando: “I Bronzi hanno un valore inestimabile e per la loro tutela non si può perdere altro tempo”.

I Bronzi di Riace: patrimonio inestimabile e simbolo della Calabria

Simboli archeologici di fama internazionale, i Bronzi di Riace costituiscono il fulcro del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, che ospita anche numerosi reperti della Magna Grecia.

Rinvenute casualmente nel 1972 nei fondali al largo di Riace Marina, le due statue di guerrieri greci, datate tra il V e il IV secolo a.C., sono tra le testimonianze più significative della scultura bronzea antica. La loro conservazione è stata oggetto di costante attenzione fin dai primi restauri, data anche l’elevata sismicità del territorio calabrese.

La sala che le ospita è già dotata di sofisticati sistemi di controllo ambientale e sicurezza. A questi si aggiungerà, come annunciato, l’adeguamento delle basi antisismiche, un passo cruciale per rafforzare ulteriormente la protezione di queste opere uniche e di inestimabile valore per il patrimonio culturale italiano e mondiale.