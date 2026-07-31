I Bronzi di Riace, tra le più importanti testimonianze dell’arte greca classica, saranno al centro di un mese di iniziative culturali che animeranno la Calabria. L’iniziativa, annunciata il 31 luglio 2026, prevede la creazione di un network culturale diffuso che coinvolgerà attivamente diversi luoghi e istituzioni della regione. L'obiettivo primario è valorizzare l'inestimabile patrimonio storico-artistico locale e promuovere una conoscenza più approfondita delle celebri statue bronzee, icone di bellezza e storia che affascinano il mondo.

Il progetto, che si sviluppa attorno alla presenza dei Bronzi, permanentemente custoditi presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, include un ricco calendario di eventi.

Tra questi, spiccano mostre tematiche, incontri con esperti, laboratori interattivi e attività didattiche appositamente concepite per un pubblico eterogeneo, con particolare attenzione rivolta alle scuole e alle nuove generazioni. L’iniziativa si inserisce armonicamente in un più vasto programma di promozione culturale del territorio, ideato per rafforzare le sinergie e la collaborazione tra i musei, gli enti locali e le diverse realtà associative presenti nella regione. I Bronzi sono riconosciuti come un profondo simbolo identitario non solo per la Calabria, ma per l'intero patrimonio culturale italiano.

Un network culturale per la valorizzazione dei Bronzi

Durante il mese dedicato a queste celebrazioni, il programma prevede l'allestimento di esposizioni temporanee che presenteranno reperti strettamente collegati alla storia e al contesto dei Bronzi di Riace.

Saranno inoltre organizzate visite guidate tematiche, pensate per offrire percorsi di scoperta approfonditi, e conferenze che vedranno la partecipazione di eminenti studiosi e archeologi. Il network estenderà la sua portata coinvolgendo attivamente anche altre prestigiose sedi museali e importanti siti archeologici disseminati nella regione. Questo approccio favorirà la creazione di un percorso integrato e coerente, capace di mettere in relazione le molteplici e significative testimonianze dell'antichità che la Calabria custodisce. L’iniziativa ambisce a consolidare il ruolo dei Bronzi di Riace come fulcro e punto di riferimento strategico per la promozione turistica e culturale dell’intera area calabrese.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: custode delle statue

Le magnifiche statue dei Bronzi di Riace trovano la loro dimora permanente e la loro principale esposizione all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Questa istituzione è unanimemente considerata una delle più significative e prestigiose realtà museali italiane, interamente dedicata all'archeologia della Magna Grecia. Il museo vanta una collezione estremamente ricca e diversificata di reperti, frutto di scavi e ricerche condotte in tutta la Calabria, con un focus particolare sui periodi greco e romano, che ne testimoniano la straordinaria storia. La struttura museale è ampiamente riconosciuta, sia a livello nazionale che internazionale, per l'inestimabile valore delle sue collezioni e per l'intensa attività di ricerca, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico regionale che svolge con dedizione e professionalità. La sua importanza è cruciale per la comprensione e la diffusione della cultura antica nel Mediterraneo.