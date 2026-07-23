Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha enfaticamente dichiarato che l'istituzione veneziana rappresenta "inconfutabilmente uno spazio straordinario di libertà di espressione". Questa affermazione è giunta durante la conferenza stampa di presentazione dell'83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, un evento di risonanza globale che si terrà dal 2 al 12 settembre. Nel suo intervento, Buttafuoco ha posto l'accento sull'importanza cruciale della Mostra, riconosciuta universalmente come una formidabile fucina di scoperte e un palcoscenico per la consacrazione di nuovi talenti e formule innovative nel vasto panorama cinematografico internazionale.

Ha inoltre sottolineato il ruolo imprescindibile della Biennale nel promuovere un dialogo aperto e nel celebrare la diversità culturale in tutte le sue manifestazioni.

Il direttore e curatore Alberto Barbera si appresta a svelare le opere che animeranno questa nuova edizione, la quale, fedele alla sua illustre tradizione, continuerà a esplorare le molteplici prospettive e le diverse geografie del cinema contemporaneo. Buttafuoco ha espresso la sua profonda soddisfazione per la riconferma di Barbera alla guida della prestigiosa manifestazione, affermando con entusiasmo: "Io sono felicissimo che Alberto Barbera abbia accettato di restare ancora qui con noi di Biennale". Il presidente ha altresì rammentato che all'istituzione spetta il delicatissimo compito di consolidare e valorizzare il ricco patrimonio di valori che emerge con forza ogni anno dalle scrupolose selezioni operate dal direttore artistico.

La Biennale: baluardo di dialogo e libertà espressiva

Buttafuoco ha ribadito con fermezza che la Biennale, attraverso l'ampio spettro delle sue attività, si distingue come un vero e proprio baluardo nella promozione della libertà di espressione e della diversità culturale. Questi elementi sono considerati dal presidente come pilastri fondamentali per l'instaurazione di un proficuo dialogo tra le varie componenti del mondo artistico e cinematografico globale. L'istituzione, ha spiegato, svolge un ruolo di estrema delicatezza e responsabilità nel valorizzare le audaci scelte artistiche e nel sostenere attivamente la crescita culturale, un obiettivo perseguito con dedizione attraverso l'attenta selezione delle opere presentate al pubblico ogni anno.

La storia e la missione della Biennale di Venezia

La Biennale di Venezia si erge come una delle più antiche, prestigiose e influenti istituzioni culturali a livello internazionale, con una storia che affonda le radici nella sua fondazione avvenuta nel lontano 1895. L'ente organizza con cadenza regolare manifestazioni di altissimo profilo nei settori delle arti visive, dell’architettura, del cinema, della danza, della musica e del teatro, perseguendo l'ambizioso obiettivo di promuovere le nuove tendenze artistiche e di favorire un costruttivo dialogo tra culture differenti. La Mostra internazionale d’arte cinematografica, che si appresta a celebrare la sua 83ª edizione, rappresenta uno degli appuntamenti più significativi e attesi del calendario culturale mondiale, offrendo una piattaforma di visibilità e confronto di primissimo piano per registi, attori e tutti i professionisti del settore cinematografico.