Il 23 luglio 2026, durante la conferenza stampa di presentazione dell'83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha ribadito il ruolo fondamentale dell'istituzione. La Mostra, ha affermato, è inconfutabilmente riconosciuta come uno spazio straordinario di libertà di espressione. Non è solo un luogo privilegiato per la scoperta, la consacrazione e la promozione di nuove visioni e linguaggi cinematografici, ma anche un ambiente che favorisce il dialogo aperto e la valorizzazione della diversità culturale.

Alla presenza del direttore e curatore Alberto Barbera, Buttafuoco ha sottolineato la formidabile funzione di scoperte della Mostra e il «delicatissimo compito di consolidare e valorizzare il patrimonio di valori che emerge ogni anno dalle selezioni operate dal direttore artistico». Queste dichiarazioni rafforzano l'identità della Biennale come istituzione di lungo corso, impegnata ad accogliere e tutelare ogni forma di espressione artistica. L'83ª edizione si terrà dal 2 al 12 settembre 2026.

La Mostra del Cinema: storia e significato

Fondata nel 1932, la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia è il più antico festival cinematografico del mondo. Sin dalla sua nascita, ha rappresentato un laboratorio privilegiato per le sperimentazioni artistiche, con una programmazione attenta a maestri affermati e nuovi talenti.

L'organizzazione è affidata alla Biennale di Venezia, che coordina anche rassegne di arte contemporanea, architettura, musica, danza e teatro. La sede principale è il Palazzo del Cinema al Lido di Venezia. Nel tempo, la Mostra ha conquistato un pubblico internazionale, affermandosi come appuntamento di riferimento per professionisti e appassionati del cinema mondiale.

La visione di Buttafuoco e la direzione Barbera

Sotto la presidenza di Pietrangelo Buttafuoco, la Biennale di Venezia ha accentuato l'attenzione verso il dialogo tra culture e la promozione della libertà di espressione. Buttafuoco ha espresso soddisfazione per la conferma di Alberto Barbera come direttore della Mostra, evidenziando l'importanza della continuità nella guida artistica per consolidare l'eredità valoriale.

La Mostra del Cinema, con le sue rassegne e iniziative collaterali, si conferma una piattaforma globale per la promozione della diversità espressiva, favorendo confronto e riflessione sulle evoluzioni del panorama cinematografico internazionale. Ogni edizione presenta decine di film da più continenti, spesso anticipando nuove tendenze o lanciando futuri protagonisti. L'apertura del 2 settembre 2026 vedrà nuovamente artisti e pubblico nella storica cornice veneziana.