Il Museo Civico Giovanni Marongiu di Cabras ospita una mostra dedicata ai rapporti tra Etruschi e Sardi, due civiltà mediterranee che hanno segnato la storia antica. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Mont’e Prama, la Regione Sardegna, il Comune di Cabras e la Direzione regionale musei della Toscana.

L'esposizione intende evidenziare le relazioni culturali, commerciali e artistiche tra la Sardegna e la civiltà etrusca, ponendo enfasi sul ruolo del mare come elemento di connessione tra i popoli. Durante la presentazione, gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza di approfondire la conoscenza di questi scambi antichi.

Sinergie culturali tra Sardegna e Toscana

La mostra si inserisce in un più ampio progetto di scambi culturali e scientifici tra Sardegna e Toscana, volto a valorizzare le dinamiche delle civiltà pre-romane del Mediterraneo occidentale. Il curatore ha rimarcato come l'incontro di manufatti nuragici, etruschi e fenici testimoni la complessità dei contatti lungo le rotte del Tirreno.

Il Museo Civico di Cabras: polo archeologico

Il Museo Civico Giovanni Marongiu è un punto di riferimento per la conoscenza delle civiltà nuragiche e puniche della Sardegna occidentale. L'istituto custodisce importanti collezioni archeologiche e promuove la valorizzazione delle testimonianze storiche locali.

L'apertura della mostra rafforza il ruolo del museo nella promozione della ricerca archeologica e nella diffusione della conoscenza storica, offrendo ai visitatori l'opportunità di approfondire un capitolo significativo della storia mediterranea.