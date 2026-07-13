La quinta edizione del Festival Letterario dell'Archeologia si è svolta a Cabras dal 26 giugno al 29 luglio 2026. Organizzata dalla Fondazione Mont'e Prama, la manifestazione ha offerto un ricco programma di incontri e attività con autori e giornalisti, per adulti, ragazzi e bambini.

Programma e ospiti

L'anteprima del festival, il 26 giugno al Nuovo Parco del Museo Civico G. Marongiu di Cabras, ha presentato “L’uomo contemporaneo e le sfide globali”. Massimo D’Alema ha dialogato con Anthony Muroni e Virginia Saba su democrazia e politica; Massimo Recalcati ha proposto uno spettacolo sulla genitorialità.

Offerte visite guidate gratuite al sito archeologico di Mont’e Prama.

Il cuore del festival si è svolto dal 9 al 12 luglio alla Peschiera Mar’e Pontis di Cabras. Tra gli ospiti: giovedì 9 luglio Davide Piras e Marco Varvello. Venerdì 10 luglio Paolo Giulierini e Paolo Mieli, con Federico Buffa. Sabato 11 luglio, le voci femminili di Elda Alvigini, Patrizia Marras e Tea Ranno, con Stefano Nazzi. Il programma principale si è concluso domenica 12 luglio con Luca Scarlini, un talk sui Giganti di Mont’e Prama e il fumetto Disney, e Matteo Manca.

Eventi collaterali

Il Festival Young ha proposto laboratori di scrittura creativa per bambini e ragazzi (5-13 anni), una caccia al tesoro letteraria e un’area bimbi gratuita.

Il Festival Letterario OFF ha esteso la programmazione fino a fine luglio, con due appuntamenti al Nuovo Parco del Museo: il 28 luglio con Cristina Guasti e il 29 luglio con Giulio Neri.

La Fondazione Mont'e Prama, organizzatrice, promuove il patrimonio archeologico e culturale di Cabras, gestendo il Museo Civico Giovanni Marongiu e organizzando eventi come il Festival Letterario dell'Archeologia. Dettagli su monteprama.it.