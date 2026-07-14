Il Caffè Meletti di Ascoli Piceno celebra la storica Quintana con un nuovo e suggestivo allestimento delle proprie vetrine. L'iniziativa, inaugurata in concomitanza con l'edizione di luglio della manifestazione, rende omaggio alla tradizione cittadina e ai suoi sestieri attraverso un'esposizione curata di costumi, gioielli e cimeli d’epoca. Pensato per accompagnare l'intera stagione quintanara, il percorso espositivo sarà visitabile nei prossimi giorni, offrendo ai visitatori un'immersione nel ricco patrimonio storico e culturale locale.

Un viaggio tra storia e artigianato locale

Le vetrine del celebre locale si trasformano in un vero e proprio racconto visivo, ospitando una selezione di oggetti di grande valore storico. Tra questi spiccano eleganti abiti di dame risalenti agli anni Settanta, l’abito da capitano e il suggestivo gonfalone del 1955, insieme ad altri preziosi reperti che illustrano l'evoluzione e la magnificenza della rievocazione storica della Quintana. Un ruolo di primo piano è riservato ai gioielli, frutto della maestria dei maestri orafi della CNA di Ascoli Piceno. Queste creazioni, ispirate al gusto medievale, sono state pensate per valorizzare i sei sestieri cittadini. Il Caffè Meletti ha espresso un sentito ringraziamento al Sestiere di Sant’Emidio per aver generosamente messo a disposizione parte del materiale storico esposto, e alla CNA per il contributo degli artigiani orafi.

Caffè Meletti: custode della cultura ascolana

Roberta Faraotti, socia di Quintessenza Società Benefit, la società che gestisce il rinomato locale, ha sottolineato il significato profondo di questa iniziativa: “Le vetrine diventano un piccolo palcoscenico della storia della nostra città. Ogni abito, ogni gioiello e ogni oggetto racconta la tradizione della Quintana e il talento delle nostre botteghe artigiane”. L’allestimento è anche un sentito omaggio ad Alvaro Pespani, fondatore del Sestiere di Sant’Emidio e figura emblematica della Quintana, la cui memoria è parte integrante della manifestazione. L’obiettivo primario di questo allestimento è offrire ai visitatori un'esperienza culturale completa, capace di valorizzare appieno il patrimonio storico e artigianale ascolano.

L'iniziativa conferma, inoltre, il ruolo consolidato del Caffè Meletti come luogo simbolo e punto di riferimento della cultura cittadina. La mostra si configura così come un vero e proprio viaggio nella memoria della Quintana, unendo in modo armonioso arte, artigianato e l'identità più autentica di Ascoli Piceno.