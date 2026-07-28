Il riconoscimento Unesco ai teatri storici marchigiani è stato accolto con grande orgoglio dalla consigliera regionale del Partito Democratico, Micaela Vitri, che lo ha definito "un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra regione e conferma il valore di un patrimonio culturale unico al mondo". La consigliera ha espresso le sue congratulazioni a Urbania per il Teatro Bramante, l'unico della provincia di Pesaro e Urbino incluso tra gli otto teatri condominiali marchigiani riconosciuti Patrimonio Mondiale Unesco.

Tuttavia, Vitri non ha nascosto la sua amarezza per l'esclusione di altre importanti realtà della provincia, quali Pesaro, Fano e Cagli, che a suo avviso avrebbero posseduto tutti i requisiti necessari per ottenere tale riconoscimento.

La consigliera ha ricordato di aver presentato, un anno e mezzo fa, un atto ispettivo in Consiglio regionale per approfondire i criteri di selezione adottati dalla Commissione nominata dalla Giunta Acquaroli. In risposta, l'11 febbraio 2025, l'allora assessora Biondi aveva elencato i requisiti fondamentali: l'anno di fine edificazione fissato al 1875, il valore universale del bene, la rilevanza storica dell'architetto progettista, il rapporto con il contesto urbano, la continuità dell'attività teatrale, le caratteristiche architettoniche della sala, lo stato di conservazione, l'autenticità e il ruolo storico, sociale e culturale svolto nel tempo.

Il caso del Teatro Comunale di Cagli e la sentenza del TAR

L'esclusione del Teatro Comunale di Cagli è stata definita "clamorosa" da Vitri, che ha evidenziato come tale decisione abbia generato proteste significative, culminate in una petizione popolare con circa 15 mila firme e nella presentazione di un ricorso al Tar. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti accolto il ricorso presentato dal Comune di Cagli, ordinando alla Regione Marche di rivedere la decisione che aveva escluso il Teatro Comunale dall'elenco dei teatri storici proposti per la candidatura Unesco. Il teatro, situato in Piazza Papa Niccolò IV a Cagli, era inizialmente presente in una versione preliminare del dossier, ma era stato successivamente rimosso dalla lista finale inviata alle autorità nazionali.

Il TAR ha riscontrato vizi e contraddizioni nel provvedimento regionale, rilevando in particolare una confusione tra il Teatro Comunale, inaugurato nel 1876, e il più antico Teatro Le Muse. Questa errata identificazione avrebbe condotto a valutazioni imprecise sullo stato conservativo e sull'integrità dell'edificio. Sebbene la sentenza non garantisca automaticamente l'inclusione definitiva del teatro tra i siti candidati, essa riapre concretamente la possibilità per Cagli di essere riesaminata dai commissari competenti. La consigliera Vitri ha quindi espresso l'auspicio che la Regione prenda prontamente atto di questa sentenza e si attivi per riaprire la procedura di riconoscimento, consentendo una rivalutazione della candidatura di Cagli.

Il Sistema dei Teatri Condominiali e le prospettive future

La candidatura iniziale per il riconoscimento Unesco comprendeva 14 strutture marchigiane, poi ridotte a otto sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale. Il dossier internazionale, intitolato "Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo", include anche teatri situati in Emilia-Romagna e Umbria. Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per valorizzare ulteriormente il ricco patrimonio teatrale storico locale e per rafforzare la visibilità delle città coinvolte nell'ambito delle politiche di tutela dei beni culturali a livello internazionale, promuovendo la loro importanza storica, sociale e culturale.