L'Università degli Studi di Cagliari ha ufficialmente aperto le iscrizioni per l'anno accademico 2026/2027, presentando un'offerta formativa significativamente ampliata e un modello di ateneo diffuso ulteriormente rafforzato. Il rettore Francesco Mola ha illustrato i dati in crescita, con un totale di 27.103 tra immatricolati e iscritti.

L'ateneo sardo propone complessivamente 102 corsi di studio, due in più rispetto all'anno precedente. L'offerta si articola in 49 lauree triennali, 8 lauree magistrali a ciclo unico e 45 lauree magistrali biennali.

Tra le novità più rilevanti, spiccano cinque nuovi corsi di studio, la cui attivazione era già stata annunciata in precedenza, a testimonianza della continuità nel piano di sviluppo universitario.

I percorsi di nuova istituzione sono: Economia aziendale & Management (laurea a ciclo unico), Diritto dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione (magistrale a ciclo unico), Tossicologia ambientale e forense (magistrale a ciclo unico), Ingegneria gestionale (magistrale a ciclo unico) e Data Science (magistrale a ciclo unico). Il rettore Mola ha inoltre sottolineato un impegno concreto per gli studenti, affermando che “siamo riusciti a non aumentare le tasse”, e ha segnalato un lieve incremento dei posti disponibili per i corsi di Medicina.

L'Università diffusa: sedi decentrate e specializzazioni territoriali

Un elemento chiave della strategia dell'ateneo di Cagliari è il suo modello di università diffusa, che prevede sedi decentrate e poli di specializzazione distribuiti sul territorio sardo. Questo approccio mira a portare l'istruzione superiore più vicina ai cittadini e a rispondere alle esigenze specifiche delle diverse aree geografiche.

Le sedi decentrate includono Olbia, Nuoro e Oristano, oltre a master attivi a Carbonia e Iglesias e laboratori a Barumini. A Olbia, l'offerta si arricchisce con un corso professionalizzante in Tecnologie industriali elettriche e aeronautiche, strutturato in due indirizzi. Per la sede di Nuoro, sono confermati i corsi in Infermieristica e in Servizio sociale e innovazione.

A Oristano, invece, l'attenzione è rivolta al Management delle destinazioni e del turismo culturale e alle Biotecnologie marine e degli ecosistemi acquatici.

Infine, a Carbonia e Iglesias proseguono le attività dei master dedicati all'ambito audiovisivo e alla rigenerazione territoriale, mentre a Barumini continuano i laboratori focalizzati sulla Conservazione e il restauro dei beni culturali. Questo network capillare evidenzia l'impegno dell'Università di Cagliari nel promuovere lo sviluppo culturale ed economico dell'intera regione.