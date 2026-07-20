La mostra "Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta", allestita presso la Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy a Cagliari, ha registrato un successo straordinario, superando i 50mila visitatori. Inizialmente prevista fino al 31 luglio, l'esposizione è stata prorogata fino al 31 agosto, rispondendo al grande interesse manifestato sia dai residenti che dai numerosi turisti.

L'evento offre un affascinante percorso espositivo che ripercorre una delle più significative scoperte archeologiche di tutti i tempi. I visitatori hanno l'opportunità di ammirare ricostruzioni in scala reale del tesoro del giovane faraone, immergendosi nella storia e nei misteri dell'antico Egitto.

L'esposizione è aperta al pubblico tutti i giorni, dalle 10 alle 20.

La scoperta di Tutankhamon e il suo impatto

La mostra celebra la celebre scoperta avvenuta nel 1922, quando l'archeologo britannico Howard Carter riportò alla luce, nella Valle dei Re in Egitto, la tomba pressoché intatta del giovane Tutankhamon. Questo ritrovamento aprì una finestra su un mondo rimasto sigillato per millenni, rivelando un patrimonio inestimabile che continua a stimolare la curiosità e l'interesse a un secolo di distanza.

Il grande afflusso di pubblico, che ha superato i 50mila ingressi e già nella prima settimana aveva registrato oltre 3mila visitatori, testimonia il forte richiamo esercitato dalla figura del faraone bambino.

Le fedeli ricostruzioni dell'ambiente funerario e le copie dettagliate dei manufatti rinvenuti nella tomba sono tra gli elementi più apprezzati, permettendo di osservare da vicino la ricchezza dei materiali e la raffinatezza dell'artigianato egizio.

Il Bastione di Saint Remy: cornice storica per grandi eventi

La scelta della Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy come sede espositiva si è rivelata strategica. Questo luogo, uno dei più noti e suggestivi di Cagliari, è un esempio di architettura storica trasformata in un moderno spazio culturale. Costruito tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento sulle antiche fortificazioni, il Bastione offre una posizione panoramica e una facile accessibilità, attirando numerosi visitatori.

L'organizzazione dell'evento è frutto della collaborazione tra Sémata Società Cooperativa e il Comune di Cagliari, Assessorato alla Cultura, spettacolo e turismo, con il supporto di Innovation CGMZ e Full Media Service. La mostra su Tutankhamon si conferma così una delle principali iniziative culturali dell'estate cagliaritana, rafforzando il ruolo del capoluogo sardo come centro attivo nella valorizzazione di esposizioni internazionali di grande rilievo.