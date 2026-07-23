Lo Spazio Search, sede espositiva dell’Archivio storico comunale di Cagliari, si prepara ad accogliere due nuove e significative mostre che apriranno al pubblico sabato 25 luglio. Le esposizioni, visitabili fino a ottobre, propongono percorsi distinti ma profondamente connessi dai temi della memoria, della trasformazione e dell'identità, sia della città che del più ampio territorio sardo.

La prima rassegna, intitolata "Cagliari: racconti di luoghi scomparsi. Suggestioni dal Fondo Lepori", sarà accessibile fino al 30 ottobre. Questa mostra offre un affascinante viaggio nella Cagliari che non c'è più, riportando in vita, attraverso fotografie d’epoca e racconti, i luoghi e le atmosfere di un tempo.

Curata da Orientare srl, gestore dello Spazio Search, e realizzata con il patrocinio del Comune di Cagliari, in collaborazione con l’Archivio storico comunale e la Biblioteca comunale generale e di Studi sardi della Mem, l'esposizione invita a riscoprire il volto perduto della città.

Il percorso si articola attraverso una selezione di immagini provenienti dal prestigioso Fondo Lepori, una vasta raccolta di oltre 1300 fotografie storiche. L’allestimento pone l'accento sulle grandi trasformazioni urbane avvenute tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, un periodo cruciale in cui Cagliari abbatté le sue mura medievali per aprirsi al mare e alla modernità. Sei sezioni tematiche guidano il visitatore alla scoperta di luoghi simbolo oggi profondamente cambiati o addirittura scomparsi, tra cui il Palazzo Civico, Via Roma, i Giardini antistanti la Stazione (oggi Piazza Matteotti), la storica Piazza Mercato e il Mercato Civico (nell’odierno Largo Carlo Felice) e i Bagni Devoto.

"Oltre l’Infinito": le sculture di Roberto Ziranu

La seconda esposizione, "Oltre l’Infinito", è una suggestiva personale dello scultore Roberto Ziranu. Maestro artigiano originario di Orani, Ziranu è riconosciuto come uno dei più autorevoli interpreti della lavorazione artistica del ferro in Sardegna. La mostra, che rimarrà aperta fino al 6 settembre, presenta una selezione di opere dove le ali – raffiguranti gabbiani, uccelli migratori e creature immaginate – e le code, ispirate ai grandi cetacei, sono le protagoniste indiscusse. Le forme essenziali di queste sculture evocano con forza il volo, il mare e l'orizzonte.

Le superfici metalliche, ottenute senza l'uso di pigmenti ma attraverso controllati processi di ossidazione, rivelano sfumature naturali che mutano continuamente con la luce, conferendo dinamicità alle opere.

Le basi, realizzate in legno modellato dall’acqua, rafforzano ulteriormente il dialogo intrinseco tra ferro, terra e mare. Il risultato è un percorso artistico profondamente poetico, in cui l'eccellenza della tecnica artigianale e la ricerca contemporanea si fondono in una riflessione sul viaggio, sulla natura e sull'infinito.

Memoria e identità: un dialogo tra passato e presente

Entrambe le rassegne, pur esprimendosi attraverso linguaggi artistici distinti – la fotografia storica e la scultura contemporanea – convergono nell'esplorazione dei temi della memoria e della trasformazione. La mostra fotografica offre l'opportunità di riscoprire la storia urbana di Cagliari attraverso immagini e racconti evocativi, mentre le opere di Ziranu propongono una riflessione visiva e materica sul rapporto profondo tra uomo, natura e l'idea di infinito.

Queste esposizioni congiunte rappresentano un'occasione preziosa per il pubblico di approfondire il legame indissolubile tra passato e presente, tra la memoria collettiva di una città e l'interpretazione artistica contemporanea, offrendo spunti di riflessione sull'evoluzione del paesaggio urbano e naturale.