La mostra dedicata a Tutankhamon, ospitata presso la Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy a Cagliari, ha registrato un successo straordinario, superando i cinquantamila visitatori. Inizialmente prevista fino al 31 luglio, l'esposizione è stata prorogata fino al 31 agosto 2026, offrendo a un pubblico ancora più vasto l'opportunità di immergersi in un percorso che ripercorre una delle più significative scoperte archeologiche del Novecento.

L'iniziativa, frutto della collaborazione tra Sémata Società Cooperativa, il Comune di Cagliari – Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Turismo, Innovation CGMZ e Full Media Service, propone un viaggio affascinante attraverso le ricostruzioni in scala reale del tesoro del giovane faraone.

Queste sono le uniche repliche ufficiali del corredo funerario, certificate dal Ministero delle Antichità Egiziano. Gli originali, oggi custoditi al Grand Egyptian Museum, non vengono più trasferiti all'estero, rendendo queste riproduzioni l'unica possibilità di ammirare da vicino la celebre maschera funeraria, i sarcofagi, i carri, le statue protettrici e gli oggetti personali del sovrano.

Un viaggio nella storia e nel mistero

Il percorso espositivo ricrea l'emozionante momento della scoperta della tomba di Tutankhamon, avvenuta nel 1922 ad opera dell'archeologo Howard Carter. L'allestimento è arricchito da scenografie suggestive, installazioni immersive e una sezione virtuale che permette di esplorare digitalmente l'intera tomba.

La mostra dedica inoltre spazio ai processi di mummificazione, alla storia della famiglia reale del faraone e ai miti che hanno avvolto la sua figura, inclusa la famosa “maledizione” legata alla sua sepoltura.

Pensata per un pubblico eterogeneo, l'esposizione si rivolge a famiglie, appassionati e scolaresche, proponendo materiali didattici specifici e una sezione dedicata ai ragazzi. Un bookshop tematico offre una selezione di oggetti e pubblicazioni, con alcuni articoli provenienti direttamente dall'Egitto. L'accessibilità è garantita anche alle persone con disabilità, grazie a un ingresso dedicato e all'ascensore situato in Viale Regina Elena.

Informazioni pratiche per la visita

La mostra è aperta tutti i giorni, dal 28 febbraio al 31 agosto 2026, con orario continuato dalle 10:00 alle 20:00.

L'ultimo ingresso è consentito fino a 60 minuti prima della chiusura. Il biglietto intero ha un costo di 11 euro. È previsto un biglietto ridotto a 9 euro per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni, studenti fino a 26 anni, over 65 e gruppi organizzati di almeno 15 persone. L'ingresso è gratuito per i bambini fino a sei anni, per le guide abilitate e per le persone con disabilità e il loro accompagnatore. È inoltre disponibile un'esperienza di virtual tour con visori al costo aggiuntivo di 5 euro. Per scuole e gruppi organizzati, sono disponibili visite guidate dedicate, prenotabili ai numeri +39 0706777900, +39 3289773111 o all'indirizzo email prenotazioni@tutankhamoncagliari.it.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Cagliari, si completa con un programma di conferenze e incontri scientifici, rafforzando il suo carattere didattico e la possibilità di una fruizione autonoma e approfondita del percorso espositivo.