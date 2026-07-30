La Fondazione Riccardo Catella ha annunciato il “Back to the City Concert” 2026, intitolato “Čajkovskij senza barriere”. Questa iniziativa, che si terrà il 10 settembre 2026 sui prati di BAM (Biblioteca degli Alberi di Milano), si propone come un evento culturale fortemente orientato all'inclusione e all'accessibilità, coinvolgendo attivamente persone con diverse disabilità.

Il progetto “Čajkovskij senza barriere” si distingue per il suo approccio innovativo, concepito come una manifestazione culturale diffusa. L'obiettivo primario è la partecipazione attiva di persone con disabilità motorie, cognitive e sensoriali, le quali contribuiranno direttamente alla costruzione dell'esperienza culturale.

Questo impegno mira a rendere la cultura fruibile a tutti, abbattendo le barriere che spesso limitano l'accesso agli eventi artistici.

Il Concerto Open Air a BAM

Il culmine di questa iniziativa sarà un concerto open air, in programma la sera del 10 settembre 2026. La suggestiva cornice dei prati di BAM, la Biblioteca degli Alberi di Milano, ospiterà l'esibizione dell'ensemble Spira mirabilis. I musicisti proporranno brani tratti da “La bella addormentata” di Čajkovskij, in una performance caratterizzata dalla scelta di suonare senza direttore. Questa peculiare modalità esecutiva si fonda sull'ascolto reciproco, sulla fiducia e sulla responsabilità condivisa tra i membri dell'ensemble, riflettendo i valori di collaborazione e armonia.

Un Modello di Partecipazione e Accessibilità

L'essenza di “Čajkovskij senza barriere” risiede nella sua capacità di promuovere la partecipazione attiva. Persone con diverse disabilità non sono semplici spettatori, ma attori coinvolti nella realizzazione dell'evento, contribuendo a creare un'esperienza culturale veramente accessibile. Questa iniziativa si inserisce coerentemente nel più ampio programma di attività culturali della Fondazione Riccardo Catella, che da sempre si impegna nella valorizzazione degli spazi pubblici e nella promozione dell'inclusione sociale attraverso la cultura, confermando il suo ruolo nel panorama culturale milanese.