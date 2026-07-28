Il Cala Gonone Jazz Festival torna protagonista dal 31 luglio al 1° agosto 2026, animando i luoghi simbolo di Cala Gonone con un ricco calendario di eventi musicali e proiezioni. L'edizione di quest'anno, la trentanovesima, si è sviluppata come un palcoscenico diffuso, coinvolgendo spazi identitari quali l'Acquario, le Grotte del Bue Marino e il Teatro Comunale, consolidando il legame con il territorio di Dorgali e Cala Gonone. Organizzato dall’Associazione Culturale L’Intermezzo, il festival ha offerto un'ampia proposta artistica sin dalla sua apertura il 9 luglio.

L'appuntamento del 31 luglio alle 20:30 all'Acquario segna un momento significativo con la proiezione di "Su Maistu - Vita di Luigi Lai maestro di Launeddas". Il documentario, diretto da Gianfranco Cabiddu, offre un profondo viaggio nella vita del novantatreenne Luigi Lai, riconosciuto come il massimo interprete vivente dell'antico strumento sardo delle launeddas. Il film ne ripercorre il percorso artistico e umano: dall'infanzia in Sardegna all'esperienza dell'emigrazione, dal ritorno sull'isola fino ai prestigiosi palcoscenici internazionali in Irlanda, Scozia e New York. Gli organizzatori hanno evidenziato come il film celebri "il suo più grande rappresentante musicale nel mondo, punto di partenza per proiettarci a testa alta nel futuro culturale della Sardegna".

La giornata conclusiva, l'1 agosto, si articola con diversi eventi. Alle 11, con imbarco per le Grotte del Bue Marino, il pubblico potrà assistere alle esibizioni del pianista Mario Ganau e della cantautrice Laurynn, nome d’arte di Aurora De Gregorio, in trio. Laurynn, finalista alle Targhe Tenco 2025, propone una cifra stilistica personale che fonde Hip Hop, Soul, R&B ed elettronica. Nel pomeriggio, al tramonto, dalle 19 all'Acquario, è in programma il concerto del trio composto da Orlando ed Eliseo Mascia insieme a Luca Schirru.

Orlando Mascia, musicista e interprete delle launeddas, è una figura centrale nella valorizzazione del patrimonio musicale dell'isola. È anche promotore e curatore del MuSPoS - Museo degli Strumenti Popolari Sardi, un'istituzione dedicata alla conservazione, allo studio e alla valorizzazione della musica tradizionale sarda.

Luca Schirru, allievo di Mascia, nato a Cagliari nel 1995, ha iniziato a suonare a otto anni, accompagnando gruppi folk isolani e partecipando a importanti manifestazioni come Sant'Efisio a Cagliari, la Cavalcata Sarda a Sassari e il Redentore a Nuoro. Il loro duo all'Acquario promette un dialogo suggestivo tra organetto e launeddas.

Un programma ricco tra jazz e tradizione

L'edizione 2026 del festival ha già ospitato un parterre di artisti nazionali e internazionali di rilievo. Tra i nomi che si sono esibiti dal 9 luglio figurano il duo DueperDuo, la sassofonista statunitense Lakecia Benjamin, Mauro Palmas, Giacomo Vardeu, Francesco Piu, Gegè Telesforo con "Jazz Radio", Rachele Andrioli, Sandro Fresi con il progetto "Iskeliu", i Freak Motel e il pianista statunitense Joey Calderazzo.

Tuttavia, il concerto di Frida Bollani Magoni, pianista e cantante che spazia tra jazz, pop e cantautorato, inizialmente previsto per la serata conclusiva dell'1 agosto alle 22 al Teatro Comunale, è stato annullato. L'esibizione verrà rimandata all'autunno, con data da destinarsi, nell'ambito della manifestazione Animanera Mediterranea che si terrà a Nuoro.

Il Cala Gonone Jazz Festival si conferma così un appuntamento imperdibile nel panorama musicale isolano, capace di creare un dialogo stimolante tra tradizione e sperimentazione. Attraverso la valorizzazione di strumenti e repertori della musica sarda, come testimoniato dal MuSPoS, e l'apertura a proposte contemporanee, la rassegna consolida il suo ruolo di promotore del patrimonio culturale e musicale della Sardegna.