Un innalzamento anomalo della temperatura ha innescato l’impianto antincendio del Teatro Piccinni di Bari nella notte tra sabato e domenica scorsi, causando il distacco di alcune finiture ornamentali in cartapesta dorata. Questi elementi erano stati riprodotti durante il restauro del 2019.

L’episodio, reso noto dal Comune, ha richiesto un immediato intervento dell’amministrazione per verificare lo stato dei luoghi, garantire l’incolumità della struttura e avviare le prime fasi di asciugatura. Queste operazioni, durate un paio di giorni, hanno permesso di ottenere un primo quadro della situazione, verificato con i tecnici della Soprintendenza, e di mettere in sicurezza il teatro.

Il sindaco Vito Leccese ha effettuato un sopralluogo con la Soprintendenza per accertare i danni e definire il percorso di recupero. Questo includerà la ripulitura del velario e il ripristino dei fregi in cartapesta, componenti già oggetto di ricostruzione e ripristino nel corso del cantiere di restauro del teatro.

Leccese ha sollecitato uffici e tecnici a lavorare a ritmo serrato per fornire un quadro esatto della situazione e stabilire le migliori modalità per tutelare e gestire la programmazione teatrale. La priorità dell’amministrazione è assicurare la cura del Teatro Piccinni e permettere alla città di continuare a fruire in sicurezza di uno dei suoi luoghi culturali più preziosi.

Il Teatro Piccinni: storia e restauro

Il Teatro Comunale Niccolò Piccinni, il più antico di Bari, fu inaugurato nel 1854. Progettato dall’architetto Antonio Niccolini come teatro all’italiana, sorge nel borgo murattiano, il cuore della città ottocentesca. Le decorazioni furono realizzate da maestranze napoletane, tra cui il velario di Luigi De Luise e gli elementi scenografici di Leopoldo Galluzzi.

Il restauro concluso nel 2019 fu un intervento complesso e articolato, durato diversi anni. Ha riguardato strutture, impianti, platea, palchi, foyer e finiture decorative, inclusa la revisione totale degli impianti elettrici, di climatizzazione e sicurezza, in linea con le normative contemporanee. Il teatro fu riaperto ufficialmente a dicembre 2019, dopo nove anni di lavori, con due giorni di spettacoli celebrativi, restituendo alla città la sua storica sala da 775 posti a sedere.

Un riferimento architettonico e culturale

Il Teatro Piccinni rappresenta un riferimento architettonico e culturale di rilievo nel quartiere murattiano di Bari. Fu il principale luogo teatrale della città fino alla costruzione del più grande Teatro Petruzzelli agli inizi del Novecento. La sua architettura, con cortile, pianta a ferro di cavallo, quattro ordini di palchi e palco reale, riflette la tradizione del teatro all’italiana.

L’apertura del teatro segnò una nuova fase per la città moderna. Edificio pubblico nella Bari ottocentesca, nacque come risposta culturale per una comunità in crescita, offrendo uno spazio adeguato alle esigenze di spettacolo di una città in trasformazione.