Un dipinto inedito attribuito a Tiziano Vecellio è stato recentemente presentato a Caltagirone, in Sicilia, consolidando il legame dell'isola con la grande arte rinascimentale. L'opera, finora sconosciuta e custodita in una collezione privata locale, è stata rivelata al pubblico grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, studiosi d'arte e la famiglia proprietaria. L'attribuzione al maestro del Rinascimento veneziano è stata proposta dall'esperta Eva Landi durante un evento ufficiale.

Il sindaco Gino Ioppolo ha sottolineato come questa scoperta rappresenti un "motivo di orgoglio per la città", evidenziando il valore dell'opera per la comunità e per la valorizzazione del patrimonio artistico locale.

L'assessore alla cultura, Marco Baglioni, ha contribuito all'organizzazione dell'iniziativa, che si è svolta nella sala consiliare del Comune di Caltagirone, ponendo l'accento sulle significative opportunità di ricerca e valorizzazione che un ritrovamento simile può offrire all'intera Sicilia.

L'attribuzione e l'arricchimento della collezione siciliana

Il dipinto è oggetto di ulteriori analisi e studi specialistici, con l'attribuzione discussa attraverso la comparazione della tecnica pittorica e dell'uso dei colori con altre opere di Tiziano. Eva Landi ha guidato questo lavoro, mettendo in rilievo le affinità stilistiche tra il quadro scoperto e la produzione del maestro veneto, suggerendo un significativo arricchimento per la collezione artistica siciliana.

L'opera è attualmente in attesa di una pubblica esposizione, prevista nell'ambito delle iniziative culturali promosse dal Comune di Caltagirone, dedicate alla riscoperta e valorizzazione dei tesori artistici locali.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio filone della riscoperta di opere d'arte rilevanti nelle collezioni private siciliane. Un esempio parallelo è la "Santa Rosalia" della collezione Bilotti, recentemente al centro dell'attenzione mediatica per le sue presunte attribuzioni e per l'importanza storica legata al culto della patrona di Palermo, che evidenzia il dinamismo del circuito artistico regionale.

Il fermento culturale e la collaborazione per l'arte

Caltagirone, già rinomata per il suo patrimonio culturale e la tradizionale produzione di ceramiche, si ritaglia un nuovo spazio nella storia dell'arte rinascimentale grazie a questa scoperta.

La presentazione del dipinto attribuito a Tiziano avviene in un momento di particolare fermento per la Sicilia, che negli ultimi anni ha visto emergere numerose iniziative volte al recupero, allo studio e all'esposizione di capolavori nascosti o dimenticati in collezioni private.

L'attenzione verso la "Santa Rosalia" della collezione Bilotti conferma ulteriormente questo trend. L'opera, associata alla figura della patrona di Palermo, testimonia l'importanza del patrimonio artistico regionale nel promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della cultura siciliana. Questi eventi sottolineano la fondamentale collaborazione tra istituzioni pubbliche, famiglie proprietarie e studiosi, essenziale affinché capolavori fino ad oggi sconosciuti possano diventare patrimonio condiviso della comunità.