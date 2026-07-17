L'undicesima edizione del Calvi Festival si appresta a trasformare Calvi dell’Umbria in un vivace centro culturale, con un programma ricco di eventi in calendario dal 2 al 30 agosto. La manifestazione, ormai un appuntamento fisso per gli amanti della cultura, propone ben trentatré appuntamenti che spaziano dal cinema al teatro, dalla danza agli spettacoli musicali, includendo concerti, omaggi a grandi artisti come Gigi Proietti, mostre d'arte e incontri di eccellenza. Un'importante novità di quest'anno è l'inaugurazione del nuovo teatro all’aperto, una struttura imponente realizzata in stile greco-romano, che promette di arricchire ulteriormente l'esperienza festivaliera.

Il nuovo teatro all’aperto: La Cavea, cuore pulsante del festival

Il fulcro di questa edizione è senza dubbio il nuovo teatro all’aperto, battezzato La Cavea. Questa magnifica struttura è stata edificata all'interno del suggestivo complesso dell'ex Monastero delle Orsoline, con un design che richiama fedelmente i modelli dell'architettura teatrale greco-romana. Sarà proprio La Cavea a ospitare gran parte degli eventi in programma, tutti curati con attenzione dall'assessorato comunale alla cultura e posti sotto la direzione artistica di Francesco Verdinelli. Verdinelli ha più volte sottolineato come il festival dimostri una crescita costante, non solo in termini di qualità artistica, ma anche per l'incremento dell'interesse da parte del pubblico e della stampa specializzata, consolidando la sua reputazione anno dopo anno.

Un volano per il turismo e un riconoscimento a livello nazionale

Il Calvi Festival si è affermato come un autentico volano per lo sviluppo turistico del territorio. Dati recenti evidenziano un notevole aumento del 120% delle presenze turistiche rispetto al periodo pre-Covid, un risultato straordinario attribuibile all'offerta culturale di alta qualità e alla capacità di attrarre ospiti di richiamo nazionale. La realizzazione del nuovo teatro all’aperto si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione dell'intera area dell'ex Monastero delle Orsoline, un'iniziativa strategica finanziata grazie ai fondi del Pnrr. Questo ambizioso intervento ha permesso di trasformare un complesso storico, precedentemente in stato di abbandono, in un moderno e accessibile polo culturale, restituendolo alla comunità e ai visitatori.

L'importanza e l'innovatività di questo progetto non sono passate inosservate. Pochi giorni fa, il sindaco Sandro Spaccasassi e il consigliere comunale delegato alla cultura Francesco Verdinelli sono stati ricevuti a Roma dal Ministero della Cultura, su invito diretto del dicastero. L'obiettivo era presentare il progetto come un'eccellente buona pratica nazionale. La delegazione umbra è stata accolta da Angelo Crespi, direttore generale della Pinacoteca di Brera. Gli amministratori hanno espresso con orgoglio: “Essere invitati a raccontare questa esperienza significa vedere riconosciuta una visione che abbiamo perseguito con determinazione”. Questo invito non è stato solo un'occasione di confronto, ma un chiaro riconoscimento del valore dell'iniziativa.

Calvi dell’Umbria: un esempio virtuoso di valorizzazione culturale

Il progetto di rigenerazione culturale dell'ex Monastero delle Orsoline, denominato Arte senza limiti, è stato ufficialmente riconosciuto come un esempio virtuoso di valorizzazione culturale a livello nazionale. Gli amministratori locali hanno ribadito con forza la loro convinzione che "fare cultura è uno strumento di crescita, identità e sviluppo". Hanno inoltre sottolineato come questa esperienza dimostri che anche un piccolo borgo, attraverso la determinazione e l'innovazione, possa non solo diventare protagonista sulla scena culturale, ma anche creare modelli innovativi capaci di affermarsi ben oltre i propri confini territoriali, ispirando altre realtà simili in tutta Italia.