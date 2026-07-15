La Camera di Commercio delle Marche ha destinato un contributo di 50mila euro a favore dell'Arena Sferisterio di Macerata, nell'ambito dell'Art Bonus. Annunciato il 15 luglio 2026, questo stanziamento mira a sostenere la valorizzazione e la promozione dell'importante struttura culturale della città, rafforzando il legame tra economia e cultura nel territorio marchigiano.

L'Art Bonus e il sostegno alla cultura

L'Art Bonus è uno strumento che consente a enti e privati di sostenere il patrimonio culturale attraverso erogazioni liberali, beneficiando di agevolazioni fiscali.

La Camera di Commercio delle Marche ha scelto di supportare l'Arena Sferisterio, riconoscendola come uno dei principali poli culturali della regione. Il contributo è cruciale per la continuità delle sue attività e per il mantenimento del suo prestigio.

Il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, ha sottolineato l'importanza strategica di tale investimento: "Siamo convinti che la cultura sia un motore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio". Tale visione guida le azioni dell'ente, volte a promuovere crescita e visibilità delle eccellenze locali, integrando il supporto culturale nelle strategie di sviluppo regionale.

L'Arena Sferisterio: un'icona culturale

L'Arena Sferisterio di Macerata è una struttura storica nota per ospitare eventi culturali e musicali di rilievo nazionale e internazionale. La sua importanza per la città e per l'intera regione è ampiamente riconosciuta. Il contributo della Camera di Commercio, tramite l'Art Bonus, si aggiunge ad altre iniziative di sostegno che negli anni hanno permesso all'Arena di mantenere un ruolo centrale nella vita culturale marchigiana, assicurando la conservazione e la valorizzazione del patrimonio.