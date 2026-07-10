La Camera di commercio delle Marche ha formalizzato un significativo impegno a favore del patrimonio culturale regionale, istituendo un fondo Art Bonus complessivo di 150mila euro. Questa iniziativa mira a sostenere tre prestigiose istituzioni culturali del territorio, riconoscendo il loro ruolo cruciale nella promozione dell'identità e dell'attrattività marchigiana. Il contributo, deliberato dalla giunta camerale lo scorso 3 giugno, è stato equamente suddiviso, con 50mila euro destinati a ciascuna delle realtà beneficiarie: il Rossini Opera Festival (Rof) di Pesaro, l’associazione Arena Sferisterio di Macerata e la Fondazione Teatro delle Muse di Ancona.

Tutti i progetti sono stati ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Cultura come finanziabili nell’ambito dell’Art Bonus per l’anno 2026, a testimonianza della loro rilevanza e qualità.

Sostegno a eventi di rilievo internazionale

Il sostegno della Camera di commercio delle Marche si concretizza in interventi mirati per eventi di grande richiamo. Il Rossini Opera Festival di Pesaro, appuntamento di risonanza internazionale, riceverà il contributo per la sua 47esima edizione, in programma dall’11 al 23 agosto, consolidando la sua posizione nel panorama lirico mondiale. L’associazione Arena Sferisterio di Macerata beneficerà dei fondi per il Macerata Opera Festival 2026, un evento che ogni anno attira migliaia di appassionati.

Parallelamente, la Fondazione Teatro delle Muse di Ancona utilizzerà il finanziamento per la stagione lirica 2026, garantendo la continuità di un’offerta culturale di alto livello nel capoluogo. Il presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini, ha sottolineato la visione strategica di tale investimento: “Sostenere il Rof per la Camera di commercio delle Marche significa sostenere insieme economia, occupazione, attrattività internazionale e competitività delle imprese del nostro territorio”, evidenziando l'interconnessione tra cultura e sviluppo economico.

L'impatto culturale e le sfide future

L'importanza di questi contributi è stata ribadita dai rappresentanti delle istituzioni culturali.

Michele Dall’Ongaro, presidente del Rof, ha evidenziato l'eccellenza artistica e la portata globale del festival, affermando che “una straordinaria edizione del ‘Zelmira’ firmata da Davide Livermore... il 65% del pubblico del Rof arrivi da tutto il mondo, un dato che accomuna Pesaro a Scala e Fenice per portata internazionale”. Questa affermazione sottolinea il valore del festival come veicolo di prestigio per l'intera regione. Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha posto l'accento sulla necessità vitale di tale supporto, ricordando come negli ultimi anni “il ministero ha ridotto i finanziamenti al festival di circa 290mila euro all’anno... rendendo dunque fondamentale un sostegno come quello della Camera di commercio delle Marche”.

Biancani ha inoltre menzionato il prestigioso riconoscimento di Pesaro come capitale italiana della cultura nel 2024 e ha annunciato l'avvio delle verifiche, in collaborazione con Urbino, per una potenziale candidatura a capitale europea della cultura per il 2033, dimostrando una visione a lungo termine per la valorizzazione culturale del territorio.