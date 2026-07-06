L'Università di Camerino (Unicam) ha presentato la sua nuova campagna di comunicazione per le immatricolazioni all'anno accademico 2026/2027. L'iniziativa, svelata dal rettore Graziano Leoni e dai delegati dell'ateneo, si basa sullo slogan "Il futuro non si aspetta, si frequenta". Questo messaggio è rivolto alle nuove generazioni, con l'obiettivo di trasmettere l'idea che il futuro non è un'attesa passiva, ma una scelta da compiere e un percorso da costruire quotidianamente attraverso lo studio, la ricerca, le relazioni e la vita universitaria.

Il rettore Leoni ha sottolineato l'importanza di un approccio proattivo: "Vogliamo parlare alle studentesse e agli studenti con un messaggio semplice e concreto: il futuro non arriva da solo, non si costruisce restando fermi.

Si sceglie, si prepara e si frequenta ogni giorno". Ha inoltre evidenziato l'impegno di Unicam nel promuovere una comunità universitaria accogliente, dinamica e internazionale. La campagna utilizza un concept visivo che valorizza le esperienze degli studenti nei campus, nei laboratori e negli spazi di studio, con gli stessi allievi come protagonisti. Il video promozionale illustra il percorso universitario attraverso lezioni, attività di ricerca, sport, momenti di socialità e occasioni di crescita personale.

Nuova offerta formativa e orientamento

Per l'anno accademico 2026/2027, l'Università di Camerino amplia la propria offerta formativa. Tra le novità figurano la laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e la laurea magistrale in Biotecnologie per le Scienze Mediche e Veterinarie.

Verranno inoltre attivati due nuovi corsi erogati prevalentemente a distanza, nell'ambito del progetto EduNext. Prosegue la particolare modalità di accesso a Medicina Veterinaria, basata sul semestre aperto universitario, con sede a Matelica.

Le iscrizioni ai corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico delle cinque Scuole di Ateneo sono aperte dal primo luglio. Durante l'estate, l'Università di Camerino ha in programma diverse iniziative di orientamento, tra cui Open day, Porte aperte e Laboratori aperti. Queste occasioni permetteranno ai futuri studenti di visitare campus, laboratori e residenze universitarie, conoscendo da vicino l'offerta didattica dell'ateneo.

Unicam e la Joint Academy Italia-Cina

L'Università di Camerino rafforza la sua dimensione internazionale con l'istituzione della Zhengzhou University of Light Industry – UNICAM Joint Academy. Questa nuova struttura accademica è frutto della collaborazione tra Unicam e la Zhengzhou University of Light Industry (ZZULI), ufficialmente riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese. La Joint Academy prevede tre corsi di laurea congiunti nei settori delle Scienze Gastronomiche, del Design e della Matematica, con una capacità formativa di 300 studenti all'anno e la possibilità di ottenere un doppio titolo tra Italia e Cina. Il progetto coinvolge tre Scuole dell'ateneo di Camerino e rappresenta l'evoluzione di oltre dieci anni di cooperazione scientifica e didattica.

La collaborazione si estende anche alle lauree magistrali in lingua inglese di UNICAM, promuovendo una significativa mobilità internazionale per studenti e docenti. L'approvazione della Joint Academy rappresenta un importante traguardo, che rafforza il ruolo di Unicam nelle reti accademiche globali e contribuisce alla formazione di nuove generazioni di professionisti in un contesto mondiale sempre più interconnesso e multiculturale.