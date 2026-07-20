Ha preso il via a Venezia, il 20 luglio 2026, la sesta edizione del Premio Campiello Junior, il prestigioso riconoscimento letterario dedicato ai più giovani. Promosso da Fondazione Il Campiello, Pirelli e Fondazione Pirelli, il premio si propone di incentivare la lettura fin dalle prime fasce d'età e di diffondere il libro tra i giovanissimi, valorizzando opere italiane di narrativa, poesia, teatro e, da quest'anno, anche gli albi illustrati.

Questa edizione del Campiello Junior si arricchisce di una significativa novità: l'introduzione di una sezione interamente dedicata agli Albi illustrati.

Questa nuova categoria si affianca a quelle già consolidate: la categoria 7-10 anni, pensata per i lettori delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria, e la categoria 11-14 anni, rivolta agli studenti delle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado. La sezione per gli Albi illustrati è aperta ai lettori di entrambi i cicli scolastici.

Le candidature per tutte le categorie sono aperte fino alle ore 18:00 del 23 ottobre 2026. Possono partecipare le opere pubblicate per la prima volta in formato cartaceo tra il primo ottobre 2025 e il 30 settembre 2026. Un apposito Comitato Tecnico si occuperà di verificare che tutte le opere presentate siano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento.

Processo di selezione e riconoscimenti

La Giuria Tecnica, presieduta da Pino Boero, già professore ordinario di Letteratura per l’infanzia e Pedagogia della lettura, avrà il compito di selezionare le terne finaliste per ciascuna categoria. La votazione pubblica si terrà il 24 novembre a Milano. I vincitori definitivi saranno poi decretati dalla Giuria dei Giovani Lettori, un panel composto da 240 ragazzi di lingua italiana, residenti sia in Italia che all'estero, equamente distribuiti tra le due categorie principali. A 120 di questi giovani giurati sarà inoltre affidato il compito di votare per la nuova sezione dedicata agli Albi illustrati.

Sono previsti premi in denaro per le opere vincitrici: 2.000 euro per le categorie 7-10 e 11-14 anni.

Per la sezione Albi illustrati, il premio ammonta a 1.000 euro per l’autore e un pari importo di 1.000 euro per l’illustratore, qualora non sia la stessa persona. La cerimonia di proclamazione dei vincitori si svolgerà a Vicenza nella primavera del 2027 e sarà seguita da una celebrazione durante la serata finale del Premio Campiello 2027.

Il Campiello Junior: missione e impatto

Il Premio Campiello Junior, frutto della collaborazione tra Fondazione Il Campiello, Pirelli e Fondazione Pirelli, si conferma come uno dei più importanti appuntamenti letterari nazionali dedicati ai ragazzi. L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente le nuove generazioni nella lettura e a valorizzare l’editoria per l'infanzia e l'adolescenza.

Un esempio dell'impatto del premio è stata la quinta edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 300 studenti al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove sono stati premiati Rosella Postorino per la categoria 7-10 anni con l'opera “Un fratellino. Storia di Nanni e di Mario” e Daniele Mencarelli per la categoria 11-14 anni con “Adelmo che voleva essere Settimo”.

L'attuale sesta edizione, con l'introduzione della sezione per gli albi illustrati, rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti nella promozione della lettura tra i giovani, ampliando le opportunità di partecipazione e riconoscendo la ricchezza della produzione editoriale rivolta a bambini e ragazzi.