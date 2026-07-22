Dal 7 al 9 agosto 2026, Campitello Matese, località turistica molisana nel comune di San Massimo, accoglierà la terza edizione del 'Matese Volks Camp – The Southern VW Fest'. L'evento, organizzato da SoulVolks & UnclassicsGarage con il sostegno del Comune di San Massimo e della Regione Molise, è un richiamo per gli appassionati di Volkswagen vintage raffreddate ad aria da tutta Italia. Il festival è un appuntamento nazionale per gli amanti delle Volkswagen storiche, della cultura vintage e dello spirito libero del viaggio.

Durante i tre giorni, il pianoro montano si trasformerà in un villaggio open-air, ospitando club, restauratori e collezionisti che esporranno modelli iconici come Maggiolini, Bulli e Transporter.

Il Matese Volks Camp non è solo un raduno, ma una vera celebrazione arricchita da un programma musicale. I dj set in vinile accompagneranno i concerti: il 7 agosto con The Spark Shots e i Patagarri, l'8 agosto con Nicola Varanese and the Greenhill Boys e Giancane, e il 9 agosto con Troppo Kimberly e Waka Doo. Gli organizzatori evidenziano che l'evento promuove una 'filosofia di condivisione e libertà che va ben oltre la pura esposizione automobilistica'. Il villaggio sarà attivo giorno e notte, offrendo servizi e attività su misura per tutti i partecipanti.

Un festival per tutti: attività e divertimento

Il Matese Volks Camp arricchisce l'offerta con molteplici attività collaterali. Gli amanti della natura potranno scegliere tra escursioni guidate sul Massiccio del Matese, la seggiovia panoramica, gite in quad e passeggiate a cavallo.

Per il benessere e lo sport, sono previste sessioni di yoga open-air e campi di Mountain Volley. Un Mercatino Vintage specializzato in ricambi d'epoca, automobilia, oggettistica da collezione e dischi in vinile per collezionisti. L'area street food offrirà prodotti tipici e specialità locali. Infine, per i più piccoli, il laboratorio artistico 'Matese Animals Camp', curato dalla street artist Croma, per scoprire la fauna locale disegnando lupi, volpi e caprioli.

Campitello Matese: un gioiello nel Parco Nazionale

Campitello Matese, località turistica e stazione sciistica nel comune di San Massimo (Campobasso), è incastonata nel Parco Nazionale del Matese. Il Parco, istituito per la tutela dell'area montana tra Molise e Campania, vanta paesaggi naturali, biodiversità e opportunità per attività all'aperto come trekking, escursionismo e sport invernali. La località si conferma una delle principali mete turistiche regionali, grazie alle sue infrastrutture per turismo estivo e invernale, rendendola la cornice ideale per il festival.