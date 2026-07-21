Il Festival Nazionale del Teatro Popolare e della Tradizione celebra la sua trentesima edizione a Campobasso, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell'estate cittadina. L'evento si terrà al Parco 'Eduardo De Filippo', offrendo dieci giorni di spettacoli e cultura dal 24 luglio al 7 agosto 2026. Un ricco cartellone promette di animare le serate con un'offerta culturale variegata che spazia dal teatro alla satira e alla musica.

Un cartellone ricco tra commedie, satira e musica

L'organizzazione è curata dall'associazione Il Nostro Quartiere San Giovanni, sotto la guida di Carmen Gioia e la direzione artistica di Lino D’Ambrosio, che ha meticolosamente definito il programma.

Sul palco si alterneranno compagnie teatrali provenienti da diverse località, tra cui Sant’Elia a Pianisi, Campobasso, Agnone, Larino, Montefalcone del Sannio e Montecorvino Rovella, quest'ultima in provincia di Salerno. Il festival non si limiterà alle sole commedie: è prevista una serata speciale dedicata alla satira e all'informazione con "Moliseide‑Lo Show", interpretato da Enzo Luongo e Pippo Venditti, e un imperdibile concerto del musicista Giuseppe Spedino Moffa. L'inaugurazione ufficiale del festival, fissata per lunedì 27 luglio, sarà affidata alla suggestiva esibizione della Polifonica Monforte sul Corso di Campobasso, un momento che darà il via a questa importante rassegna.

Informazioni pratiche e supporto istituzionale

La realizzazione di questa importante rassegna è resa possibile grazie al sostegno dell'amministrazione comunale e al contributo di sponsor privati, che ne sottolineano il valore per la comunità. Tutti gli spettacoli avranno luogo nell'anfiteatro all'aperto del parco, una location che sta ultimando i lavori di rinnovamento, con l'installazione di nuove sedute e la copertura dell'area per garantire il massimo comfort al pubblico. Per chi desidera assicurarsi un posto, le prenotazioni e gli abbonamenti saranno disponibili dal 20 al 24 luglio, ogni sera dalle 19:00 alle 21:00, presso la sede associativa situata in via Emilia. Successivamente, sarà possibile acquistare i biglietti singoli direttamente nel parco, poco prima dell'inizio di ciascun evento.

Per una consultazione dettagliata di tutti gli appuntamenti, è disponibile una brochure scaricabile, che offre una panoramica completa del programma.

Il valore culturale del Festival per Campobasso

Un ringraziamento particolare è stato espresso al Comune di Campobasso per il fondamentale supporto offerto all'organizzazione della manifestazione, evidenziando la sinergia tra enti pubblici e associazioni culturali. Il festival si conferma un significativo momento di aggregazione e di valorizzazione della tradizione teatrale popolare, proponendo un'offerta culturale variegata che include non solo commedie classiche, ma anche eventi musicali e talk-show. Questa ricca proposta consolida il ruolo centrale dell'appuntamento nel panorama estivo cittadino, contribuendo a mantenere viva la cultura e le tradizioni locali attraverso l'arte del teatro.