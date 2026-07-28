La città di Campobasso ha dato il via ufficiale alle procedure per presentare la propria candidatura a "Capitale italiana della Cultura 2029". L'annuncio, proveniente da Palazzo San Giorgio, sede dell'amministrazione comunale, sottolinea l'importanza cruciale di un coinvolgimento collettivo per assicurare il successo di questa ambiziosa iniziativa. Dalle dichiarazioni rilasciate, emerge un forte appello alla partecipazione: "Dobbiamo crederci tutti – affermano da Palazzo San Giorgio – è una bella avventura da attraversare insieme, una sfida collettiva che durerà alcuni mesi e sulla quale è necessario investire.

Ciascuno come sa, ciascuno come può. Riguarda ogni singolo cittadino, ogni associazione, ogni impresa". Questo appello evidenzia la volontà di trasformare la candidatura in un progetto condiviso che unisca l'intera comunità.

La campagna di sostegno economico a Campobasso

Parallelamente alla presentazione della candidatura, è stata lanciata una specifica campagna di sostegno economico. Questa iniziativa è rivolta sia alle imprese locali sia ai privati cittadini che desiderano contribuire attivamente. Il meccanismo di partecipazione è quello della sponsorizzazione, una modalità già formalizzata e regolamentata dal Consiglio comunale di Campobasso, che ha approvato il relativo Regolamento lo scorso 13 maggio.

L'obiettivo primario di questa raccolta fondi è quello di assicurare le risorse finanziarie indispensabili per sostenere tutte le attività e i progetti necessari a rafforzare la proposta di candidatura, coinvolgendo così in modo tangibile il tessuto economico e sociale della città nel percorso verso il titolo di Capitale italiana della Cultura.

Il dinamismo culturale e le iniziative cittadine

Campobasso si distingue per una notevole e vivace attività culturale, un elemento fondamentale che ne supporta la candidatura. Questa vitalità è ampiamente dimostrata dalla ricchezza di eventi e manifestazioni che animano il calendario cittadino. Tra questi, spicca il Festival del Teatro, che ha raggiunto la sua trentesima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti di maggiore rilievo e prestigio nel panorama culturale locale.

Tale iniziativa non solo contribuisce in maniera significativa a valorizzare il patrimonio culturale specifico di Campobasso, ma rafforza anche il ruolo della città come un centro di riferimento per la cultura nell'intero territorio molisano. La costante promozione di eventi di spessore evidenzia l'impegno della città nella diffusione e nella celebrazione delle arti.

L'intero impegno profuso per la candidatura a "Capitale italiana della Cultura 2029" si inserisce in un più ampio e strategico percorso di promozione e valorizzazione delle intrinseche risorse culturali di Campobasso. Questo ambizioso progetto mira a coinvolgere attivamente cittadini, associazioni e imprese in una visione comune, con l'obiettivo finale di rafforzare non solo l'identità culturale della città, ma anche la sua attrattività a livello nazionale, proiettandola come un polo culturale di eccellenza e innovazione.