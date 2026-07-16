Torna tra i monti del Friuli Venezia Giulia la rassegna culturale “CamporossoRacconta”, giunta alla sua quarta edizione. L'evento si terrà a Camporosso, frazione di Tarvisio, dal 24 al 26 luglio, e la sua presentazione ufficiale è avvenuta il 16 luglio presso la libreria Lovat di Trieste. Ideata dalle giornaliste Emily Menguzzato e Ilaria Romanzin, la manifestazione si propone come un punto di incontro e approfondimento dedicato a temi quali la letteratura, il giornalismo, la musica, il teatro e le tradizioni del territorio.

Per l'edizione di quest'anno, il filo conduttore è il tema “Altri orizzonti”, che guiderà un ricco programma di attività.

Gli incontri si svolgeranno nel suggestivo giardino del Palazzo della Vicinia, offrendo un contesto unico per le conversazioni con autori e giornalisti. Non mancheranno laboratori pensati per bambini e ragazzi, letture sceniche che daranno vita a testi e storie, e momenti dedicati all'approfondimento culturale. Un aspetto distintivo di questa edizione è il forte coinvolgimento dei giovani, che assumeranno un ruolo attivo come intervistatori, contribuendo in modo significativo al dialogo con i relatori e arricchendo le discussioni.

Eventi Musicali e Spettacoli Teatrali

Il cartellone musicale di “CamporossoRacconta” prevede la partecipazione dell’Alpen Adria Chor Villach, che si esibirà in collaborazione con il Kanaltaler Kulturverein, e l'intervento di Francesco Zerbo dei Blood Brothers, promettendo serate ricche di note e armonie.

Per quanto riguarda la programmazione teatrale, l'iniziativa “Aspettando CamporossoRacconta” farà da preludio con la performance “Lo Psicanalista”. Questo adattamento e regia di Mauro Cremonini, a cura della Compagnia Teatrale Amarantha, offrirà un momento di riflessione e intrattenimento. Oltre agli appuntamenti culturali, la rassegna riserva uno spazio importante anche all'enogastronomia locale, valorizzando i sapori e le eccellenze del territorio.

Supporto e Organizzazione della Rassegna

La realizzazione di “CamporossoRacconta” è resa possibile grazie al prezioso supporto di diverse istituzioni e realtà locali. Tra i sostenitori figurano il Comune di Tarvisio, il Consorzio Bim Drava, le Fondazioni Casali Ets e Lca Grafiche.

La sinergia tra questi enti garantisce un'offerta culturale variegata e di qualità, che spazia dai laboratori interattivi per i più giovani alle letture sceniche, dai concerti ai momenti di approfondimento sulle tradizioni e la cultura del Friuli Venezia Giulia, con la presenza di numerosi ospiti tra autori, giornalisti e artisti.