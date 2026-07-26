L'attore turco Can Yaman, volto della produzione "Sandokan" della Calabria Film Commission, ha inaugurato la 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival. L'evento, tenutosi il 25 luglio 2026 sul lungomare di Soverato (Catanzaro), lo ha visto primo ospite, accolto con entusiasmo dal pubblico sia nell'Arena che in conferenza stampa.

La kermesse, ideata e diretta da Gianvito Casadonte, è iniziata con una conversazione sul percorso professionale di Yaman. L'attore ha rivelato: “Non è mai stato il mio sogno primario fare l’attore. Studiavo alla facoltà di legge con profitto, ma dentro di me sentivo che non era quella la mia strada.

La recitazione è nata quasi per caso, inizialmente persino come uno strumento in università per perfezionare il linguaggio del corpo in vista della professione forense. Poi, l'incontro con le persone giuste e la passione hanno trasformato quello studio in qualcosa di travolgente: oggi mi ritrovo attore internazionale invece che avvocato”. Alla conferenza stampa hanno presenziato Anton Giulio Grande e Gianpaolo Calabrese, rispettivamente presidente e direttore della Calabria Film Commission.

La fiction "Sandokan" e il legame con la Calabria

Yaman ha approfondito il significato della fiction “Sandokan”, evidenziando i temi cruciali: rispetto per la natura, emancipazione femminile e convivenza tra culture diverse.

Ha evidenziato l'umanità del personaggio, capace di mantenere dolcezza e speranza anche nelle scene più intense, grazie al suo caratteristico sorriso. La scelta della Calabria come location principale è stata un punto focale. “Non conoscevo a fondo la regione, ma fin dai primi giorni ho capito che era la scelta perfetta. L’Italia ha dimostrato una genialità produttiva incredibile: il 90% della serie è stato girato qui, valorizzando un territorio unico e ottimizzando ogni risorsa. I giorni in Calabria sono stati solitari, trascorsi a vivere dentro il personaggio, ma davanti a un mare e a spiagge infinite ho trovato la serenità e la concentrazione di cui avevo bisogno. La bellezza di questa terra ha influenzato positivamente la mia interpretazione del personaggio”.

Gli altri protagonisti della serata inaugurale

La serata inaugurale ha ospitato il Magna Graecia Sport, con un panel condotto da Tommaso Labate e Massimo Mauro. Tra gli ospiti, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera con la squadra campione d'Italia. Can Yaman ha ricevuto la prestigiosa Colonna d’Oro, segnando l'inizio ufficiale di questa 23ª edizione del festival, che promette di accogliere grandi nomi del cinema e valorizzare i talenti emergenti nel suggestivo scenario di Soverato.