Mercenasco (TO), un asse internazionale fondato sulla cooperazione transoceanica e sulla diplomazia culturale. Nella cornice del Castello di Mercenasco, il Lions Club Caluso Canavese Sud Est e il Lions Club Hiroshima Otagawa hanno formalizzato un Patto di Amicizia. L'intesa sancisce un legame istituzionale volto a promuovere la solidarietà globale e l'interscambio tra due comunità distanti geograficamente, ma allineate sui medesimi principi etici.

L'accordo giunge a compimento di un percorso diplomatico durato tre anni, inserito all'interno delle celebrazioni della Charter Night per il quarantennale del club Canavesano.

La “macchina organizzativa” è stata coordinata da esponenti del lionismo internazionale, tra cui il PDG GWA Aron Bengio, il PID libanese Samir Abou Samra e il PID giapponese Koji Tsurushima, figure chiave nella costruzione di questo canale bilaterale inedito.

La centralità simbolica di Hiroshima

Il partner asiatico, Hiroshima, è stato individuato fin dal principio come un interlocutore d'eccezione per il suo valore storico e geopolitico. Una città-simbolo che ha saputo convertire la memoria della tragedia in un messaggio universale di resilienza, riconciliazione e pace globale.

Delegazioni e firmatari del protocollo

La firma del documento ufficiale si è svolta alla presenza del Governatore distrettuale dei Lions Club, Giovanna Sereni, e del PDG GWA Aron Bengio.

Per l'occasione, la delegazione giapponese ha raggiunto il Piemonte per presenziare ufficialmente alla sigla.

I firmatari dell'accordo:

Per il LC Hiroshima Otagawa, il Presidente Masayuki Kushi, il Segretario Toshiya Tanaka e il Coordinatore Kazushige Sewake e per il LC Caluso Canavese Sud Est Il Presidente Enrico Gruner, affiancato dai delegati Manuela Giacometti e Michele Perino.

Linee guida e impegni futuri

Il Patto di Amicizia si configura come un piano programmatico a lungo termine, strutturato su tre obiettivi concreti:

Integrazione culturale: Sviluppo di progetti per la conoscenza reciproca di usi, tradizioni e dinamiche sociali dei due territori.

Valorizzazione dei giovani: Attuazione di programmi di supporto e premialità per gli studenti, considerati i futuri attori del dialogo internazionale.

Sviluppo comunitario: Mantenimento del focus sui bisogni assistenziali e sociali delle rispettive aree locali, all'interno di una cornice di cooperazione internazionale.

Prossima sessione: Giappone 2027

La continuità operativa dell'accordo prevede un cronoprogramma già definito. Nel 2027, una delegazione del club di Caluso si recherà in Giappone, ospite del LC Hiroshima Otagawa, in concomitanza con il 50° anniversario di fondazione del sodalizio nipponico. L'incontro servirà a tracciare un primo bilancio delle attività avviate e a consolidare il ponte culturale sotto la guida del motto internazionale “We Serve”.