Il Sequoie Music Park di Bologna si prepara ad accogliere il ritorno dal vivo di Caparezza, con due date consecutive, il 7 e l’8 luglio, che hanno già registrato il tutto esaurito. L’evento, tra gli appuntamenti più attesi della stagione estiva, si svolgerà al Parco delle Caserme Rosse, cornice della sesta edizione del festival. L’artista, noto per la sua capacità di fondere rap, cantautorato e sperimentazione sonora, promette performance uniche e coinvolgenti.

Durante i concerti bolognesi, Caparezza proporrà una scaletta ricca di oltre venti brani.

Tra i pezzi più attesi, riservati ai bis, spiccano le hit come “Fuori dal Tunnel” e “Vieni a Ballare in Puglia”. Un elemento distintivo di queste serate sarà la collaborazione con fumettiste e fumettisti che realizzeranno disegni originali dal vivo: il 7 luglio sarà la volta di Federico Gaddi, mentre l’8 luglio vedrà protagonista Yi Yang. Queste opere d’arte uniche saranno donate a Emergency nell’ambito dell’iniziativa R1PUD1A e, insieme a dischi e fumetti di “Orbit Orbit”, verranno messe all’asta. L’obiettivo è raccogliere fondi destinati ai progetti di Emergency a sostegno delle vittime dei conflitti in corso, rafforzando il legame tra musica, arte e solidarietà.

Caparezza, pseudonimo di Michele Salvemini, 52 anni, originario di Molfetta, è riconosciuto per una carriera che include album di successo come “Verità Supposte”, “Il Sogno Eretico” e “Prisoner 709”.

La sua presenza al festival sottolinea la centralità di artisti che sanno unire qualità musicale e impegno sociale, offrendo al pubblico un’esperienza completa.

Il Sequoie Music Park 2026: un festival in crescita

Il Sequoie Music Park 2026 animerà il Parco delle Caserme Rosse di Bologna dal 16 giugno al 23 luglio. Giunto alla sua sesta edizione, il festival si conferma uno dei principali punti di riferimento della musica dal vivo italiana, con una previsione di oltre 100.000 presenze. Il cartellone è particolarmente ricco, capace di mettere insieme grandi nomi internazionali e protagonisti della scena musicale italiana, offrendo un’ampia varietà di generi e stili per soddisfare ogni gusto.

Nato con l’obiettivo di restituire alla musica dal vivo la sua dimensione più autentica, il Sequoie Music Park continua a puntare sull’incontro diretto tra artisti e pubblico in un contesto immerso nel verde.

Questa formula ha conquistato negli anni un numero crescente di spettatori, trasformando il festival in uno degli appuntamenti più attesi dell’estate bolognese e non solo. Tra gli altri artisti di spicco in cartellone figurano i Litfiba, Alfa, Subsonica, Fulminacci, Frah Quintale, Kid Yugi, Tony Boy, Luchè, Nu Genea e Morad, quest’ultimo con la sua data già sold out, a testimonianza del grande interesse del pubblico.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è “A Chromatic Future”, un concept che invita a guardare al futuro attraverso il valore della pluralità e della diversità, riflettendo l’apertura e l’inclusività che caratterizzano la manifestazione. Oltre ai concerti, il Sequoie Music Park si distingue per la sua attenzione alla sostenibilità ambientale e alla qualità dell’esperienza offerta al pubblico, con aree food, spazi di aggregazione e numerose iniziative collaterali che completano un’offerta culturale che va ben oltre il semplice evento musicale.

L'Orbit Orbit Live Tour e le iniziative solidali

L’Orbit Orbit Live Tour 2026 di Caparezza non si ferma a Bologna. L’artista sarà nuovamente in Emilia-Romagna per un’altra tappa il 25 luglio all’Arena della Regina di Cattolica (Rimini). Anche in questa occasione, Caparezza sarà affiancato da un’artista, Elisa Menini, che realizzerà un disegno originale dal vivo. Tutti i disegni creati durante le date del tour, come quelli di Bologna, saranno destinati all’asta per raccogliere fondi a favore dei progetti umanitari di Emergency, sottolineando l’impegno sociale che da sempre contraddistingue l’artista e le sue iniziative. Il festival Sequoie Music Park, con la sua ricca programmazione e le sue attenzioni, si conferma un evento di grande rilevanza nel panorama culturale estivo, capace di unire intrattenimento e solidarietà.