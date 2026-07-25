Torna a Mola di Bari, per il settimo anno consecutivo, il concerto-tributo dedicato a Enzo Del Re, l’ultimo cantastorie molese, cantautore impegnato e corpofonista scomparso nel 2011. L’appuntamento è fissato per lunedì 11 agosto 2025, alle ore 21.00, all’Arena del Castello di Mola di Bari. La serata celebrerà la vita e il messaggio di un artista che lottò contro le ingiustizie sociali e a favore dei più deboli.

Il progetto MAUL – Molese Anarchico Uomo Libero unisce voci e suoni attorno alle canzoni di Enzo Del Re, unendo passato e presente in un racconto musicale di dignità, lavoro e libertà.

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale ETRA E.T.S., guidata da Luciano Perrone, con la direzione artistica di Timisoara Pinto, autrice del libro “Lavorare con lentezza, Enzo Del Re il corpofonista”. La serata sarà condotta da Pinto insieme ad Annamaria Minunno.

Il programma musicale si aprirà con l’esibizione dei Donbruno, duo strumentale emergente selezionato durante il 1° maggio MAUL, che proporrà un mix di hard funk, fusion e punk, con una performance coreografica di Brunella Valdesi D’Agostino. Seguiranno GIIN, giovane cantante e chitarrista che mescola dream pop e alternative rock anni ’90, e poi FRANCAMENTE, progetto torinese con base a Berlino, che coniuga cantautorato ed elettronica, facendosi portavoce di tematiche queer e transfemministe.

La serata culminerà con l’assegnazione del Premio Enzo Del Re ai gruppi Faraualla e AREA Open Project. Le Faraualla, quartetto vocale radicato nella tradizione pugliese, interpreteranno brani di Del Re in italiano e dialetto, esprimendo con la polifonia la connessione con il territorio e il corpo come strumento musicale. Gli AREA Open Project, eredi di una storia iniziata nel 1973 con “Arbeit Macht Frei”, proporranno arrangiamenti inediti e nuove parti, proseguendo l’eredità di sperimentazione e libertà musicale del gruppo.

Il Premio Enzo Del Re: simbolo di forza e trasparenza

Il Premio Enzo Del Re, realizzato dall’artista pugliese Nicola Genco, è un’opera simbolica composta da materiali poveri come ferro e vetro.

Rappresenta la figura di Del Re attraverso elementi evocativi come una scala, una sedia, un basco rosso e una scheggia di vetro, simboli di forza, trasparenza e determinazione. Il manifesto di questa edizione, firmato da Mauro Bubbico, richiama la contemporaneità, con riferimenti a conflitti di Gaza e diritti negati, mentre il logo di MAUL è opera dell’illustratrice Mariagrazia Proietto.

MAUL: tra memoria, attualità e impegno sociale

Nel corso degli anni, numerosi artisti di fama hanno partecipato a MAUL, reinterpretando le canzoni di Enzo Del Re e contribuendo a mantenere viva la sua eredità, tra cui Peppe Servillo, Giovanni Truppi, Roy Paci, Vinicio Capossela e Daniele Silvestri, vincitori delle ultime edizioni del Premio.

Timisoara Pinto sottolinea come il concerto sia un momento di comunità e scoperta, capace di far riscoprire al pubblico la potenza della musica di un gigante della musica popolare d’autore.

Luciano Perrone esprime soddisfazione per la partecipazione di giovani artiste come Francamente e GIIN e per la collaborazione con AVIS, che ha permesso la selezione dei Donbruno. Ringrazia l’amministrazione comunale di Mola di Bari e la Regione Puglia, promotori dell’evento. Il sindaco Giuseppe Colonna evidenzia come MAUL sia un tassello importante nel calendario estivo della città, contribuendo alla riscoperta del patrimonio culturale. L’assessore alla cultura Angelo Rotolo sottolinea l’importanza di valorizzare le eccellenze locali e sostenere eventi di alto profilo.

Durante la serata saranno presenti tre punti informativi dedicati al Centro antiviolenza di ambito, ad Amnesty International e alla sezione locale di AVIS. L’ingresso all’evento è libero e gratuito, con apertura delle porte prevista per le 20.30.