Il summer tour di Capo Plaza, uno degli artisti più influenti della nuova generazione musicale italiana, farà tappa all'Arena Flegrea di Napoli giovedì 30 luglio. L'evento vedrà il rapper salernitano, all'anagrafe Luca D’Orso, presentare al pubblico partenopeo i brani del suo ultimo progetto discografico, l'EP "4U", insieme ai successi che hanno costellato la sua prolifica carriera.

Nato a Salerno nel 1998, Capo Plaza ha rapidamente conquistato la scena nazionale e internazionale, accumulando un impressionante palmarès di 81 dischi di platino e 42 dischi d’oro.

La sua ascesa è stata caratterizzata da importanti collaborazioni e da una costante evoluzione artistica che lo ha reso una voce chiave nel panorama contemporaneo.

L'EP "4U": un viaggio introspettivo

Pubblicato a febbraio 2026, l'EP "4U" rappresenta un significativo passo avanti nel percorso artistico di Capo Plaza. Composto da sette tracce, tutte prodotte da AVA, il progetto vanta un'unica ma eccezionale collaborazione con Achille Lauro. In questo lavoro, l'artista esplora un lato più introspettivo della sua penna, affrontando con maturità tematiche legate ai sentimenti, alle emozioni e alla crescita personale.

L'EP "4U" si inserisce in una traiettoria già delineata dall'album "Ferite", dove Capo Plaza aveva iniziato a mostrare una vena più personale e riflessiva.

Questo nuovo progetto consolida la sua capacità di esplorare sfumature emotive, distaccandosi dalle origini più crude per offrire al pubblico una prospettiva più profonda sulla sua esperienza e sul suo percorso di vita.

Una carriera costellata di successi e certificazioni

La carriera di Capo Plaza è un susseguirsi di traguardi significativi. Il suo debutto discografico, l'album "20" del 2018, ha ottenuto ben sei dischi di platino, consacrandolo immediatamente come protagonista della scena musicale italiana. Nel 2021, l'uscita di "Plaza", certificato quattro volte disco di platino, ha ulteriormente rafforzato la sua posizione nel mainstream grazie a un sound più maturo e internazionale.

Il 2022 ha segnato un ritorno alle radici trap con "Hustle Mixtape", che ha raggiunto il doppio disco di platino.

Successivamente, nel 2024, è stato pubblicato "Ferite", il suo terzo album ufficiale, anch'esso certificato quattro volte disco di platino e arricchito da prestigiose collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti della scena italiana.

L'ottobre 2025 ha visto l'uscita di "Hustle Mixtape Vol.2", certificato disco d'oro, un progetto che ha confermato la centralità di Capo Plaza nel panorama contemporaneo e ha ampliato ulteriormente il suo repertorio. Questi successi lo hanno reso uno degli artisti più prolifici e costantemente presenti nelle classifiche, con un totale di 42 dischi d’oro e 81 dischi di platino, numeri che lo posizionano tra i più certificati del 2025.

Il concerto all'Arena Flegrea rappresenta quindi un'opportunità imperdibile per i fan di Napoli di vivere l'energia e l'evoluzione musicale di un artista che continua a lasciare un segno indelebile nel panorama della musica italiana.