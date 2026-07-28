Il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha inaugurato il progetto fotografico “C’è vita nel caos e nella polvere” dell’artista Raffaela Mariniello. Vincitore del bando “Il Museo Rigenera – Edizione. Fotografia” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, il progetto è stato avviato il 28 luglio 2026. L’iniziativa mira a esplorare e raccontare, attraverso una serie fotografica, le aree marginali che circondano il Museo e il Real Bosco, stabilendo un dialogo con i quartieri di Miano, Secondigliano, Scampia, Ponti Rossi e il Rione Sanità.

La serie, composta da un lightbox e cinque stampe, entrerà a far parte della collezione permanente del museo. Il suo obiettivo è offrire uno sguardo partecipativo sui territori di confine tra centro e periferia. Il direttore del Museo, Eike Schmidt, ha espresso grande soddisfazione: “Siamo felici per la partenza di questo progetto di alto valore sociale e artistico e di accogliere una protagonista della grande fotografia contemporanea quale Raffaela Mariniello. La centralità della ricerca fotografica è una delle nostre linee di azione… Con il Museo Rigenera abbiamo colto un’importante opportunità in questa direzione”.

Ispirazione e sviluppo del progetto

Raffaela Mariniello ha rivelato che il progetto trae ispirazione dalle cave di tufo adiacenti a Capodimonte, luogo di origine del museo.

Qui, nel Settecento, “uomini, donne e bambini lavorarono in condizioni estreme per pochi centesimi al giorno per trasformare la materia grezza della terra nell’architettura attuale”. La fotografa ha sottolineato: “C'è vita nel caos e nella polvere delle cave di tufo adiacenti Capodimonte… un cantiere immenso ha visto uomini, donne e bambini lavorare in condizioni estreme per pochi centesimi al giorno… Questo nostro lavoro è dedicato a quelle anime”.

Le attività, già iniziate con i sopralluoghi, si protrarranno fino a dicembre 2026. Il programma include laboratori e passeggiate fotografiche, realizzate in collaborazione con le associazioni F2Lab APS e Zona Rosa ETS. Queste iniziative si svolgeranno negli spazi liminali tra centro e periferia, aree di transizione che spesso rivelano paesaggi rurali all’interno della formazione tufacea della collina di Capodimonte, dove coesistono natura, memoria storica e trasformazioni contemporanee.

La collezione fotografica del museo

L’acquisizione di “C’è vita nel caos e nella polvere” arricchisce la già prestigiosa collezione fotografica del Museo di Capodimonte. Questa include opere di maestri come Mimmo Jodice (con serie quali Transiti, La città invisibile e Avanguardie a Napoli), Fabio Donato, Candida Höfer, Olivo Barbieri, Craigie Horsfield, Timothy Greenfield Sanders e Salvino Campos. Il museo si conferma così un presidio culturale attivo e inclusivo, impegnato nella valorizzazione delle pratiche artistiche contemporanee e nel coinvolgimento delle comunità locali.

Raffaela Mariniello, figura di spicco della fotografia contemporanea, è attiva da decenni nell’esplorazione delle periferie.

La sua ricerca si concentra sulle trasformazioni del paesaggio urbano, le dinamiche sociali e gli spazi marginali. Tra i suoi lavori più celebri spicca “Bagnoli, una fabbrica” (1991), una documentazione storica sull’Italsider, esposta in numerose città italiane e francesi dagli anni Novanta. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private, sia in Italia che all’estero.

Informazioni utili per i visitatori

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte comunica che domenica 2 agosto 2026 l’ingresso sarà gratuito. Si informa inoltre che, a partire dal 1° maggio 2026, il servizio di guardaroba è sospeso.