Il Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli ha recentemente inaugurato un allestimento che, per la prima volta, riunisce sei dipinti su tela di Annibale e Agostino Carracci (1586 circa). Queste opere, di grande valore storico e artistico, sono le rare copie degli affreschi perduti di Correggio, originariamente realizzati per l’abside della chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma. L’iniziativa evidenzia l'attenzione alla conservazione e valorizzazione del patrimonio pittorico della Collezione Farnese di Capodimonte.

I lavori recentemente restaurati sono “San Giovanni Battista e angeli”, “San Giovanni Evangelista e angeli”, “San Benedetto” e “San Mauro”, provenienti dai depositi del museo.

Queste si uniscono a “Incoronazione della Vergine” e il “Cristo in Gloria”, già restaurati trent’anni fa. Lo stato di conservazione delle tele era precario, con perdite di tensione del supporto tessile, rigonfiamenti e strappi che ne compromettevano gravemente la leggibilità. L’intervento di restauro, durato un anno e finanziato con l’Art Bonus, ha permesso di recuperare la piena visibilità delle opere e di sostituire i telai non più idonei.

Il restauro e il valore artistico delle copie dei Carracci

La campagna di restauro è stata preceduta da indagini diagnostiche, che hanno fornito nuove informazioni sulle tecniche pittoriche adottate dai Carracci. Questi studi sono il primo passo di un più ampio progetto di ricerca, “Officina Capodimonte – Laboratorio congiunto di ricerche tecniche e scientifiche”, volto ad approfondire lo studio di queste testimonianze uniche del Rinascimento emiliano-campano.

Il direttore Eike Schmidt ha sottolineato come la qualità pittorica delle copie sia una preziosa testimonianza dell’importanza del lavoro di Correggio, maestro della scuola emiliana, studiato e imitato da generazioni di artisti. Il nuovo percorso espositivo arricchisce le proposte estive del museo, valorizzando una delle sue sale climatizzate, nel contesto del parco di 134 ettari. Si inserisce nel rinnovamento degli spazi del primo piano, dove sono state appena aperte sedici sale dedicate alle celebri porcellane del museo.

Capodimonte: eccellenza nella conservazione e nel restauro

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte è un punto di riferimento per la conservazione e il restauro a Napoli, grazie a laboratori fondati nel 1957 su iniziativa di Bruno Molajoli.

Attualmente, il museo dispone di una struttura organizzata in sezioni per dipinti, sculture, arredi, arti decorative, disegni e stampe. L’équipe permanente si occupa di manutenzione e valorizzazione delle opere, coordinando anche giovani restauratori in formazione. Il Centro Documentazione Restauro conserva e aggiorna dati su indagini diagnostiche e interventi effettuati sulle opere del museo e di altri istituti napoletani. Tra le iniziative recenti figura il “cantiere trasparente”, aperto dal 14 febbraio 2025 nei locali del secondo piano, dove i visitatori possono osservare direttamente il restauro di venti tavole storiche delle collezioni borbonica e farnese. Capodimonte si conferma laboratorio creativo e punto di riferimento per la tutela del patrimonio piemontese e del Sud Italia.

Il rinnovato allestimento delle copie dei Carracci, dedicate agli affreschi perduti di Correggio, aggiunge un nuovo tassello a questa lunga storia di cura e innovazione, offrendo al pubblico testimonianze artistiche preziose e rare.