Cristiana Capotondi, attrice quarantaseienne attiva tra cinema, serie TV e teatro, ha offerto la sua visione sulla presunta crisi del settore cinematografico, evidenziando come la difficoltà non risieda nella qualità dei contenuti, bensì nella modalità di fruizione. Secondo Capotondi, la vera sfida riguarda la sala cinematografica, che ha perso parte della sua attrattiva, ma non il desiderio intrinseco del pubblico per le storie e le immagini.

L'attrice osserva che il pubblico continua a consumare narrazioni, privilegiando le piattaforme digitali e la serialità, a dimostrazione che la domanda di contenuti è tutt'altro che diminuita.

«Non è il cinema ad essere in crisi, ma la modalità di fruizione, con la sala che ha perso attrattiva», ha ribadito Capotondi. Sottolinea l'importanza cruciale per gli autori di saper intercettare i temi del nostro tempo e le sue urgenze, citando il successo di 'C’è ancora domani' di Paola Cortellesi come esempio emblematico. Solo così, a suo avviso, la sala potrà riconquistare un ruolo centrale nella vita culturale e sociale.

Capotondi mantiene una ferma «fiducia nella sala cinematografica e nel pubblico, che mantiene il desiderio di andare al cinema». Tuttavia, la sua riflessione si estende all'incertezza del periodo attuale, toccando temi globali come le violenze in Medio Oriente e l'impatto trasformativo dell'intelligenza artificiale.

L'attrice ha inoltre posto l'accento sulle sfide specifiche che attendono le nuove generazioni, menzionando le questioni legate al welfare e alla denatalità. «Il mondo attuale presenta molte incognite, ma questo può fornire nuovi spunti di riflessione e creatività agli autori, rafforzando il legame tra il cinema e la società», ha commentato.

L'impegno di Capotondi tra teatro e temi generazionali

L'interesse di Capotondi per le questioni del presente trova espressione anche nel suo recente impegno teatrale. La sua partecipazione allo spettacolo 'Il Mondo sognato da Femore' al Teatro Bellini, al fianco di Matteo Oscar Giuggioli, ha permesso di portare in scena riflessioni profonde sulle paure e le speranze che animano una generazione.

Questa scelta artistica si inserisce in un percorso che la vede costantemente attenta ai mutamenti sociali e culturali, sia sul grande schermo che sul palco.

L'attenzione agli aspetti della contemporaneità si riflette coerentemente nella selezione dei suoi ruoli e delle collaborazioni artistiche. L'urgenza di affrontare temi quali l'ansia per il futuro, la condivisione delle incertezze e la ricerca di risposte creative alla precarietà, emerge con chiarezza sia nelle sue dichiarazioni pubbliche sia nei progetti più recenti.

Le nuove sfide del cinema: tra tecnologia e società

Secondo Capotondi, la trasformazione tecnologica, evidente nell'ascesa delle piattaforme streaming e nell'avanzamento dell'intelligenza artificiale, si accompagna a una fase di più ampia incertezza sociale.

Per mantenere la sua centralità, il cinema deve sapersi adattare a queste sfide, senza però trascurare il valore insostituibile dell'esperienza collettiva in sala.

L'attrice identifica nel dialogo continuo tra autori, pubblico e mezzi innovativi la chiave per superare la perdita di attrattiva delle sale tradizionali. La vitalità del pubblico cinematografico, che continua a manifestare «il desiderio di andare al cinema», si rinnova quando le opere riescono a intercettare questioni urgenti e condivise, riflettendo i cambiamenti della società contemporanea e offrendo spunti di comprensione del presente.