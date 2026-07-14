La seconda edizione dei Capri Music Awards prenderà il via domani, mercoledì 15 luglio 2026, sull'isola di Capri. La manifestazione, che culminerà con una serata evento nella Certosa di San Giacomo, vedrà la partecipazione di artisti di rilievo come Samurai Jay, AKA 7even, LDA, Malika Ayane, Ditonellapiaga e Nicolò Filippucci. La serata conclusiva sarà condotta da Elisabetta Gregoraci, già apprezzata nella prima edizione, e da Niccolò De Vitiis, al suo debutto come presentatore dell'evento.

Il festival si aprirà con i Capri Young Awards, un contest dedicato ai giovani artisti emergenti.

La finale di questa competizione si terrà il 15 luglio presso l’Auditorium del Centro Congressi della Città di Capri. La giuria sarà composta dal Maestro Francesco D’Alessio e dal produttore Sottomarino. Il vincitore avrà l'opportunità di esibirsi durante la serata finale dei Capri Music Awards e riceverà un contributo economico messo a disposizione dalla Siae, confermando l'impegno del progetto nel creare una vetrina di grande visibilità per i nuovi talenti musicali.

Il programma completo della manifestazione

Il calendario degli eventi prevede, oltre al contest per i giovani, una conferenza stampa ufficiale e un cocktail party il 16 luglio. L'appuntamento si terrà presso l’Hotel Quisisana e rappresenterà un momento di incontro per istituzioni, ospiti e stampa, con la partecipazione dei conduttori Elisabetta Gregoraci e Niccolò De Vitiis.

La cerimonia di chiusura dei Capri Music Awards è fissata per il 17 luglio e si svolgerà nella suggestiva Certosa di San Giacomo. Per questa serata finale, sono attesi artisti come Malika Ayane, LDA, Aka 7, Anna Pepe, Ditonellapiaga e Aurora Venosa.

Valorizzazione dei talenti e impegno istituzionale

L’assessore ai Grandi Eventi della Città di Capri, Salvatore Ciuccio, ha evidenziato come la seconda edizione dei Capri Music Awards si arricchisca di nuovi artisti, molti dei quali reduci dal Festival di Sanremo. Questi talenti animeranno il Chiostro della Certosa di San Giacomo, uno dei siti monumentali più importanti d’Italia. Il sindaco Paolo Falco ha sottolineato l'importanza dell'evento, affermando che i Capri Awards, alla sua seconda edizione, rappresentano un momento musicale di grande impatto, in particolare per l'opportunità offerta ai giovani artisti di esibirsi e far conoscere il proprio talento.

L'amministrazione comunale, attraverso i suoi assessorati, promuove attivamente un programma di manifestazioni volto a valorizzare l'isola sotto il profilo culturale e artistico, rendendola accessibile a tutti.