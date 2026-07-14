Il Capua Film Fest 2026 si prepara ad accogliere il pubblico dal 16 al 30 luglio, trasformando i suggestivi Giardini dello Sperone di Capua in un vibrante palcoscenico per il cinema. L'edizione di quest'anno, promossa dal Teatro Ricciardi, ideata da Gianmaria Modugno e diretta da Francesco Massarelli, è interamente dedicata al tema 'Femminile: sguardi e ritratti', ponendo al centro le figure di registe, attrici e autrici che hanno plasmato e continuano a innovare il panorama cinematografico contemporaneo.

La rassegna si articola in due sezioni principali, pensate per esplorare la creatività e la rappresentazione femminile nel settimo arte.

La sezione 'Sguardi' è dedicata alle opere firmate da registe, offrendo una prospettiva unica sul loro modo di interpretare il mondo. Parallelamente, la sezione 'Ritratti' è riservata ai grandi personaggi femminili che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. Un momento particolarmente significativo sarà la celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Elvira Notari, pioniera del cinema italiano. A lei sarà dedicata la serata del 18 luglio, che vedrà la partecipazione dell'attrice Teresa Saponangelo, la proiezione del documentario 'Elvira Notari – Oltre il silenzio' di Valerio Ciriaci e la visione del film muto 'A Santanotte', accompagnato da una suggestiva colonna sonora eseguita dal vivo.

Un programma ricco di proiezioni e incontri d'autore

L'inaugurazione del festival, fissata per il 16 luglio, si aprirà con il concerto della Heart & Soul Orchestra del Teatro Ricciardi, un preludio musicale che anticiperà l'incontro con Fabrizia Sacchi e la proiezione del film 'Primavera'. Il calendario degli eventi è denso di appuntamenti imperdibili, tra cui spicca il contest cinematografico 'Legàmi', una piattaforma dedicata ai giovani registi invitati a realizzare cortometraggi ambientati nel territorio di Capua, valorizzandone la bellezza e le peculiarità. Non mancherà la proiezione di un classico del genere horror, 'Suspiria' di Dario Argento, che promette di affascinare gli amanti del brivido.

Il festival si arricchisce inoltre di numerosi incontri con personalità di spicco del mondo del cinema. Tra gli ospiti attesi figurano Mara Fondacaro, Sophie Chiarello, Michela Andreozzi, Valentina Bertani, Maria Sole Limodio, Nicolangelo Gelormini, Gianluca Matarrese, Liliana Bottone e Rosanna Sparapano. Particolare risalto sarà dato alla presenza di Vanessa Scalera, uno dei volti simbolo di questa edizione, che il 25 luglio presenterà 'Il Dio dell’Amore' insieme al regista Francesco Lagi. Seguirà, il 27 luglio, l'intervento di Anna Ferzetti, che accompagnerà la proiezione di 'Domani interrogo' di Umberto Riccioni Carteni. Il Capua Film Fest pensa anche alle famiglie, con una serata speciale dedicata al celebre 'Jurassic Park', arricchita da una coinvolgente esposizione tematica.

La chiusura del festival, il 30 luglio, sarà affidata alla 'Notte Cult', un omaggio ai 100 anni dalla nascita dell'icona Marilyn Monroe, con la proiezione del capolavoro 'A qualcuno piace caldo'.

Capua protagonista attraverso il grande schermo

Il direttore artistico Francesco Massarelli ha evidenziato come il festival sia stato concepito partendo dalle celebrazioni per Elvira Notari, costruendo un percorso interamente declinato al femminile. L'intento è affiancare alle opere delle registe i ritratti di donne che hanno saputo emozionare il pubblico nella recente stagione cinematografica. Gianmaria Modugno ha sottolineato la volontà di elevare Capua a vera protagonista dell'evento, valorizzando il territorio attraverso la settima arte e promuovendo il coinvolgimento attivo dei giovani autori.

I Giardini dello Sperone, situati in via Pomerio a Capua, si confermano la cornice ideale per tutte le iniziative, offrendo uno spazio di confronto e crescita per il pubblico e gli artisti. L'edizione 2026 del Capua Film Fest si distingue per la sua profonda attenzione al talento femminile e per la capacità di offrire un percorso culturale che coniuga memoria storica, attualità e partecipazione attiva, attraverso proiezioni, incontri e momenti musicali.