Dal 16 luglio al 23 agosto 2026, Palazzo Bonaparte a Roma ospita ‘Caravaggio Forever’, la mostra personale di Marco Tamburro. L’artista presenta oltre quaranta dipinti su tela che offrono una rilettura contemporanea dei capolavori di Michelangelo Merisi da Caravaggio. L’esposizione stabilisce un dialogo tra il genio seicentesco e la sensibilità attuale, esplorando temi universali come fragilità, misericordia, dipendenze e umanità. Tamburro ripropone le opere con proprio segno distintivo e gestualità contemporanea, volendo raccontare un Caravaggio attuale e la continuità tra le vicende umane di ieri e oggi.

Reinterpretazioni e percorso espositivo

Curata da Giulia Silvia Ghia e prodotta da Arthemisia, la mostra si articola in sei sezioni. Ogni opera di Tamburro introduce elementi moderni che fungono da provocazione e riflessione sulla ciclicità della storia, come la "canestra di frutta" con la banana attaccata con lo scotch o la figura di Narciso-Pinocchio. La curatrice ha evidenziato come l’esposizione ponga una domanda sul significato di guardare il mondo con il coraggio innovativo di Caravaggio. Le tele di Tamburro esplorano inquietudini, relazioni e speranze nel contesto urbano. La mostra include anche documenti sulla vita e le committenze del maestro.

Il progetto ha beneficiato della partecipazione del ministero della Cultura e del patrocinio del ministero per gli affari esteri ed europei di Malta in Italia e dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

Alla preview hanno presenziato l’ambasciatore di Malta in Italia e il presidente della Commissione Cultura della Camera. L’esperienza è arricchita da un documentario di Giovanni Storaro sul percorso artistico di Tamburro e da una stanza immersiva. Il catalogo include un’intervista all’artista, le cui parole sulla libertà sono riprodotte sulle pareti. Iole Siena, presidente di Arthemisia, ha rimarcato il carattere corale e coinvolgente del progetto, che attualizza un patrimonio artistico universale.