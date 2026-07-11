Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha ricevuto l'11 luglio il premio internazionale San Benedetto da Norcia. La cerimonia, tenutasi al Teatro civico di Norcia, ha inaugurato il riconoscimento, dedicato a pace e dialogo tra i popoli. L'evento, promosso nel nome del patrono d’Europa, si è svolto in concomitanza con le celebrazioni religiose presso l’Abbazia di San Benedetto in Monte.

Cerimonia e partecipanti

Il sindaco di Norcia, Giuliano Boccanera, ha consegnato il premio, evidenziando come la città, dopo il terremoto, intenda proporsi quale simbolo di rinascita e speranza.

Tra i partecipanti figuravano: la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti; il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco; il commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli; l’arcivescovo di Spoleto‑Norcia, monsignor Renato Boccardo; l’abate di San Benedetto in Monte, Benedetto Nivakoff; il poeta Davide Rondoni (presidente del Comitato per l'ottavo centenario di San Francesco d’Assisi); il capo della Polizia, Vittorio Pisani.

Impegno per la pace

Il premio a Pizzaballa è un omaggio al suo impegno in Terra Santa e alla sua testimonianza in un'area segnata dal conflitto. La motivazione ufficiale sottolinea come il cardinale “incarni i valori di ascolto, accoglienza e stabilità comunitaria propri della tradizione di Norcia, traducendoli in un messaggio di speranza che il Premio intende promuovere con forza nel mondo contemporaneo”.

Dopo la cerimonia, un dialogo sulla pace ha coinvolto giornalisti come Carmen Lasorella, Maria Gianniti (da Gerusalemme) e François Vayne, oltre a un rappresentante dei giovani di Norcia.

Eventi collaterali e il premio 2026

La giornata si è conclusa con l'esibizione musicale del Trio Pax Orchestra e del coro di voci bianche Discanto. In piazza San Benedetto, uno stand del Parlamento europeo e della Commissione europea a sottolineare la dimensione internazionale. La serata è culminata con un concerto della Banda della Polizia di Stato. Il premio internazionale San Benedetto da Norcia, istituito nel 2026, ha avuto la pace come tema. Preceduto da iniziative collaterali quali la tavola rotonda “Voci dall’Ucraina – La pace come ferita aperta”, “La notte della pace” (con associazioni locali), e un convegno con i sindaci del Cammino di San Benedetto. In tale occasione, è stata conferita la cittadinanza onoraria di Norcia al commissario Guido Castelli.