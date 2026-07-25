Carla Morogallo, direttrice generale di Triennale Milano, ha ricevuto il 25 luglio 2026 la prima edizione del Premio civico nazionale 'Stesicoro'. Si tratta della massima onorificenza istituita dall’Amministrazione comunale di Gioia Tauro e promossa dall’assessorato alla Pubblica istruzione, Scuole e Cultura. Il riconoscimento, intitolato al poeta Stesicoro, tra i più illustri rappresentanti della Magna Grecia, mira a omaggiare personalità di spicco nazionale e internazionale che, con il proprio impegno, abbiano contribuito alla crescita della cultura, della ricerca, delle arti e alla diffusione della conoscenza.

La giunta comunale di Gioia Tauro, su proposta dell’assessore alla Cultura Domenica Speranza, ha deliberato all’unanimità di conferire il Premio a Carla Morogallo. Nata a Gioia Tauro, la direttrice guida oggi una delle più autorevoli istituzioni culturali a livello internazionale, punto di riferimento per l’architettura, il design, le arti visive e performative. La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza della sindaco Simona Scarcella, dell’assessore Speranza, di Marco Ercoles, filologo classico e professore associato di Lingua e Letteratura Greca all’Università di Bologna, e di Lucia Lepore, già docente di Archeologia della Magna Grecia e di Metodologie della ricerca archeologica all’Università di Firenze.

Nel corso della serata, è stata inoltre conferita la cittadinanza onoraria al Maestro orafo Michele Affidato.

Significato del Premio e dichiarazioni ufficiali

Il Premio 'Stesicoro' è stato istituito con l’intento di valorizzare chi, attraverso il merito e la cultura, costruisce un ponte tra l’identità di Gioia Tauro, profondamente legata alla Magna Grecia, e il mondo contemporaneo. Simona Scarcella, sindaco di Gioia Tauro, ha dichiarato: “Con il conferimento del Premio 'Stesicoro' a Carla Morogallo inauguriamo una nuova e importante pagina della storia culturale della nostra città. Celebriamo una gioiese che, con merito e competenza, guida una delle massime istituzioni culturali internazionali e testimonia concretamente i valori di cultura, memoria, libertà e dialogo che il Premio intende promuovere”.

Carla Morogallo ha espresso profonda gratitudine: “Ricevere il Premio 'Stesicoro' rappresenta un’emozione profonda e un grande onore, perché arriva dalla città in cui sono nata e alla quale resto profondamente legata. La cultura ha il compito di creare connessioni, generare conoscenza e offrire nuove prospettive di crescita per le persone e per le comunità. Ricevere questo premio rafforza la consapevolezza del valore delle proprie radici e della responsabilità di continuare a lavorare affinché la cultura sia sempre più uno strumento di dialogo, apertura e futuro”.

Triennale Milano e l'Albo d'Onore del Premio

La Triennale Milano, sotto la direzione di Carla Morogallo, è riconosciuta come una delle principali istituzioni culturali internazionali, con un ruolo di spicco nell’architettura, nel design, nelle arti visive e performative.

Il Premio civico nazionale 'Stesicoro' è stato concepito per valorizzare il merito e promuovere il dialogo tra il patrimonio classico e la cultura contemporanea, rafforzando l’identità culturale di Gioia Tauro e posizionando la città al centro di un progetto volto a esaltare le migliori esperienze culturali del Paese.

Questa prima edizione del Premio segna anche l’avvio dell’Albo d’Onore del Premio civico nazionale 'Stesicoro', destinato a includere negli anni le personalità che meglio incarnano i valori di eccellenza, conoscenza e impegno civile promossi dal Comune di Gioia Tauro.