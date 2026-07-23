Carlo Lucarelli riporta in tv uno dei format più noti dedicati alla cronaca nera italiana. Dal 19 settembre 2026, 'Blu Notte - Misteri dimenticati' debutta in prima serata su Rai 3, segnando il ritorno dello storico programma a quattordici anni dall'ultima edizione. Prodotta da Rai Cultura con Ruvido e girata a Torino, la serie di sei puntate, dedicate a due tra i più enigmatici casi della cronaca italiana, privilegiando vicende poco note o finite ai margini dell'attenzione pubblica.

Casi e visione di Lucarelli

La serie racconterà dodici casi, privilegiando storie rimaste ai margini dell'attualità.

Lucarelli si dice "molto contento di riprendere perché avevo voglia di raccontare ancora storie di misteri e di crimini. Attraversiamo tutti i generi: il giallo classico, il noir, il thriller". Tra i casi trattati: l'omicidio di Angelo Fabbri, studente del Dams ucciso a Bologna nel 1983, la gang dei marsigliesi e delitti tra gli anni Ottanta e Novanta nel Modenese, forse riconducibili a un serial killer. Il caso di Garlasco è stato escluso: "Mi piacerebbe raccontarlo fra vent'anni, quando si potrà fare il punto su tutto quello che sappiamo di quella vicenda. Oggi è ancora cronaca, è in continua evoluzione, ed è giusto che se ne occupino i programmi di attualità e i talk show. Il nostro è un programma di storia e di narrazione", ha spiegato Lucarelli.

Analisi e approfondimenti esperti

La regia dell'edizione è di Cristian Biondani. La trasmissione mantiene l'analisi delle edizioni precedenti: al termine di ogni racconto, Lucarelli si confronterà con esperti, tra cui Silio Bozzi (ex dirigente Polizia), Margherita Carlini (psicologa forense e criminologa), e Mirella Gherardi (medico legale). Questi confronti approfondiranno gli aspetti investigativi e criminologici emersi nella narrazione.

'Blu Notte' nell'offerta Rai Cultura 2026-2027

'Blu Notte - Misteri dimenticati' rientra nell’offerta culturale di Rai per la stagione 2026-2027, presentata a luglio 2026. Il programma va in onda su Rai 3 dal 19 settembre, insieme ad altre trasmissioni di carattere divulgativo e culturale.

La nuova stagione conferma l’attenzione di Rai Cultura verso format che approfondiscono la storia e la cronaca italiana, offrendo al pubblico una narrazione dettagliata di vicende spesso trascurate dai media tradizionali.