Il Festival della Valle d'Itria, a Martina Franca (Taranto), presenta due eventi di rilievo. Il 24 luglio, la prima rappresentazione moderna de 'Il schiavo di sua moglie', dramma per musica di Francesco Provenzale (1672) su libretto di Francesco Antonio Paolella. Quest'opera barocca inedita sarà nel Chiostro del Carmine (repliche 27 e 30 luglio, ore 21.00). L'allestimento è frutto della ricerca di Antonio Florio, che guiderà la Cappella Neapolitana.

Il 25 luglio, a Palazzo Ducale, la 'Carmen' di Georges Bizet nella sua versione del 1874, mai rappresentata.

Questa edizione precede le modifiche imposte dai dirigenti dell’Opéra-Comique di Parigi prima della prima del 3 marzo 1875. L’editore Bärenreiter, con il lavoro critico di Paul Prévost, ha ricostruito la partitura originale dai manoscritti autografi. La versione restituisce la 'Carmen' in forma di opéra-comique, con ampi mélodrames (dialoghi recitati su accompagnamento orchestrale). Già eseguita in concerto da René Jacobs nel 2024 a Parigi e Amburgo, l'opera vedrà a Martina Franca la suaprima esecuzione italiana e la prima rappresentazione scenica mondiale, nell’ambito della 52ª edizione del Festival, curata da Silvia Colasanti.

La 'Carmen' originale di Bizet

La versione originale del 1874 di 'Carmen' incarna la visione creativa di Bizet prima delle modifiche imposte per la prima assoluta del 1875.

Il compositore fu costretto a tagliare, semplificare e sostituire brani (scene corali, ruoli secondari, melodrammi). La celebre Habanera fu inserita solo successivamente su richiesta della cantante. L’edizione critica di Paul Prévost per Bärenreiter ha permesso di pubblicare tutte le versioni originali sopravvissute, riscoprendo l’opera così come concepita inizialmente da Bizet.

Programma Festival: 'Carmen' e repliche

La prima rappresentazione scenica mondiale della 'Carmen' del 1874 è il 25 luglio a Martina Franca, con direzione musicale di Fabio Luisi e regia di Denis Krief. L’evento si inserisce nella 52ª edizione del Festival della Valle d’Itria, noto per la valorizzazione di opere rare e versioni originali.

Repliche il 28 e 31 luglio e il 2 agosto, ore 21.00. Il Festival, curato dalla direttrice artistica Silvia Colasanti, conferma l'attenzione alla ricerca musicologica e alla proposta di repertori poco frequentati.