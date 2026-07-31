Il Comune di Carrara si è aggiudicato il finanziamento del Piano per l’arte contemporanea (PAC) del Ministero della Cultura, grazie all’opera "Per ogni lavoratore morto" di Giorgio Andreotta Calò. Il progetto è tra i 29 vincitori dell’avviso pubblico «Pac2026», promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero, volto a sostenere l'incremento, la produzione e la valorizzazione del patrimonio pubblico di arte e creatività contemporanee.

Un finanziamento di 160mila euro permetterà al Comune di Carrara di acquisire l’opera di Andreotta Calò, destinata ad arricchire la collezione del Museo del Marmo.

Il museo, prossimo alla riapertura, ospiterà un lavoro che si inserisce nel contesto storico, culturale e sociale della città, rinomata per la lavorazione del marmo e le sue cave.

L'opera "Per ogni lavoratore morto"

"Per ogni lavoratore morto" fu realizzata nel 2010 per la XIV Biennale di Scultura di Carrara. L’opera è una riflessione e un monumento ai cavatori che hanno perso la vita nell’estrazione del marmo. Il gesto artistico, lo strappo manuale di una scheggia dalla montagna, diviene simbolo del sacrificio e della memoria dei lavoratori delle cave.

Il lavoro in cava, centrale per Carrara, è il fulcro del messaggio artistico, legando territorio, attività estrattiva e memoria collettiva. L’acquisizione segna un ulteriore passo nella valorizzazione del patrimonio culturale locale e nella promozione dell’arte contemporanea.

Il Museo del Marmo

Il Museo del Marmo di Carrara, che ospiterà l’opera di Andreotta Calò, è dedicato alla storia e alla cultura della lavorazione del marmo, elemento identitario della città. Raccoglie testimonianze, strumenti e opere legate all’estrazione e alla trasformazione del marmo, offrendo un percorso espositivo sull'evoluzione di questa attività secolare. Il museo è un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio artistico e industriale di Carrara.

Con la prossima riapertura, il museo accoglierà nuove opere e progetti che rafforzano il legame tra tradizione e contemporaneità. Offrirà al pubblico un’occasione di approfondimento sulla cultura del marmo e sulle sue molteplici espressioni artistiche, consolidando il ruolo di Carrara nel panorama culturale.