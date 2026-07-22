Carrara si prepara ad accogliere la terza edizione di "C/Art, creativi in dialogo", un festival che animerà il suo centro storico il 24 e 25 luglio. L'evento, promosso dal Comune di Carrara – riconosciuta città creativa Unesco dal 2017 – si conferma un importante punto di incontro internazionale per l'arte e l'artigianato. Questa edizione vedrà la partecipazione di ben 159 artisti e artigiani, provenienti da oltre 30 città creative Unesco di tutto il mondo. Tra le delegazioni internazionali spiccano quelle di Jingdezhen (Cina), Gabrovo (Bulgaria), Manises e Siviglia (Spagna), affiancate da importanti realtà italiane come Bergamo, Como, Fabriano, Faenza, La Spezia, Pesaro e Roma.

Il festival prenderà vita dalle 18:30 fino a mezzanotte, trasformando il cuore della città in un vibrante scenario per installazioni, performance ed esposizioni che spaziano dalla scultura alla musica, dal cinema al cibo e ad altre molteplici forme artistiche. I visitatori avranno l'opportunità di scoprire luoghi inaspettati, convertiti in veri e propri laboratori artistici. La scalinata Baluardo sarà interamente dedicata alla musica, alla moda e al cinema, mentre il ponte Baroncino ospiterà la pittura e il ponte delle Lacrime la scultura. Il quartiere di Grazzano, invece, diventerà il fulcro dell'artigianato, con la presenza speciale dei mastri cartai del Museo della Carta di Fabriano e delle artigiane del Regional Ethnographic Open-Air Museum Etar di Gabrovo.

Percorsi d'arte e artigianato nel cuore di Carrara

Le chiese del centro storico saranno riservate a suggestive installazioni visive e a innovative sperimentazioni musicali. Lungo la Carriona, i visitatori potranno esplorare palazzi storici come Palazzo Monzoni, che ospiterà dieci artisti provenienti dai cinque continenti, impegnati in un dialogo creativo. Altri atelier e fondi saranno animati da creativi di Carrara e da artisti internazionali provenienti da Siviglia. Il quartiere Baluardo si trasformerà nel distretto della ceramica, dove gli studi degli artisti carraresi entreranno in contatto con le opere e le tecniche degli artisti delle città creative di Faenza e Manises. Nella piazzetta di Caffaggio, venti postazioni di artisti daranno vita a un vivace mercato creativo, con la partecipazione di un'artista cinese che esporrà gioielli realizzati dagli artigiani della capitale della porcellana, Jingdezhen.

Al Mulino Forti, i partecipanti potranno degustare e acquistare prodotti gastronomici locali, scoprendo anche alcune eccellenze casearie della città creativa di Bergamo. Un appuntamento molto atteso è il ritorno della cena "La Carrareccia", una suggestiva tavolata lunga circa 100 metri allestita lungo via Carriona. Per questa edizione, sono già stati prenotati 600 posti per le due serate, con un doppio turno ogni sera, alle 20:00 e alle 21:45, per accogliere un numero maggiore di partecipanti.

Incontro Unesco e innovazione digitale per il festival

In concomitanza con il festival, il 25 luglio si terrà l'annual meeting della rete nazionale delle città creative Unesco. L'evento includerà una tavola rotonda a Palazzo Binelli, aperta anche al pubblico, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, politici e tecnici delle città del network.

Il confronto verterà su temi cruciali quali le strategie di comunicazione e narrazione, le iniziative partecipative, i programmi educativi e le forme di collaborazione tra istituzioni e comunità creative, analizzando anche le criticità affrontate e gli impatti generati.

Tra le novità di questa edizione, che pone un'attenzione crescente alla sostenibilità e all'innovazione digitale, spicca il lancio del sito web cartfestival.it. Questo portale offre una mappa interattiva che segnala tutti i luoghi e le attività del festival, fornendo informazioni dettagliate e approfondimenti, riducendo così l'utilizzo di carta stampata. È inoltre possibile rimanere aggiornati sugli eventi e le iniziative seguendo i canali social di Carrara Città Creativa Unesco su Facebook e Instagram.