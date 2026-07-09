Antonio Tarasco ha ufficialmente assunto la reggenza della Reggia di Caserta come direttore ad interim. L'insediamento, reso effettivo dalla registrazione del Decreto di nomina presso la Corte dei Conti il 7 luglio 2026, è stato annunciato il 9 luglio 2026. Con una lunga e consolidata esperienza nell'amministrazione pubblica italiana, Tarasco ha immediatamente avviato un'azione prioritaria: il ripristino del Ponte di Ercole. Questo importante snodo cittadino, situato sotto la Reggia e attualmente chiuso, vedrà gli interventi di somma urgenza finanziati direttamente dal Museo Vanvitelliano e affidati a un'impresa specializzata.

Dal 2024, Antonio Tarasco ricopre l'incarico di Direttore generale Archivi. La sua carriera è caratterizzata da ruoli di alto profilo, avendo precedentemente servito come Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della cultura e Vice Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. Il suo robusto profilo accademico include l'abilitazione come professore ordinario di Diritto amministrativo, la qualifica di avvocato, un dottorato di ricerca presso la Seconda Università di Napoli e una specializzazione, con lode, in Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione. Dal 2007 al 2010, è stato ricercatore a tempo indeterminato di Diritto amministrativo presso l’Università Federico II di Napoli, dimettendosi per assumere incarichi dirigenziali al Ministero della cultura.

Ha inoltre insegnato Diritto amministrativo presso la Facoltà di Architettura e la Scuola di specializzazione per le professioni legali della medesima Università.

La sua attività ha sempre coniugato la prassi amministrativa con la ricerca giuridica, focalizzandosi sul diritto e la gestione del patrimonio culturale. Questa visione, che vede teoria e pratica inseparabili per una “buona amministrazione”, si riflette nelle sue oltre centocinquanta pubblicazioni di diritto pubblico e amministrativo, che spaziano su temi come fonti del diritto, beni e attività culturali, procedimento amministrativo e controlli.

L'urgenza per il Ponte di Ercole

Tra i primi e più concreti atti della sua reggenza alla Reggia di Caserta, spicca l'immediato avvio dei lavori di somma urgenza per il Ponte di Ercole.

Questa infrastruttura, che si snoda sotto il complesso vanvitelliano, rappresenta un collegamento essenziale per la viabilità cittadina ed è attualmente interdetta al transito. Gli interventi, volti a ripristinare la piena funzionalità e sicurezza del ponte nel più breve tempo possibile, saranno interamente sostenuti economicamente dal Museo Vanvitelliano e affidati a una ditta specializzata, evidenziando la priorità strategica di quest'opera per la nuova direzione.