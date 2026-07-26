La candidatura dei teatri storici delle Marche a patrimonio mondiale dell'Unesco rappresenta un'opportunità cruciale per la regione, in particolare per le aree colpite dal sisma. Lo ha ribadito l'assessore regionale alla Cultura, Guido Castelli, durante un incontro pubblico tenutosi il 26 luglio 2026, sottolineando con forza come cultura e ricostruzione debbano procedere di pari passo.

Castelli ha evidenziato che questo riconoscimento non solo valorizzerebbe il ricco patrimonio culturale della regione, ma sosterrebbe anche concretamente la ripresa dei territori danneggiati dal terremoto.

"Cultura e ricostruzione devono camminare insieme", ha affermato l'assessore, "perché i teatri sono luoghi intrinseci di identità e coesione sociale per le nostre comunità".

Il valore inestimabile dei teatri marchigiani

Con oltre settanta strutture distribuite capillarmente su tutto il territorio regionale, i teatri storici delle Marche costituiscono un esempio unico di patrimonio architettonico e culturale. Molti di questi edifici, le cui origini risalgono al XVIII e XIX secolo, sono un elemento distintivo del paesaggio urbano marchigiano e rappresentano un punto di riferimento vitale per la vita culturale delle comunità locali.

L'assessore Castelli ha rimarcato che la candidatura Unesco non si limita alla semplice tutela degli edifici, ma mira anche alla valorizzazione delle molteplici attività culturali che animano questi spazi.

"I teatri sono veri e propri motori di sviluppo e strumenti essenziali di rinascita per le nostre città", ha dichiarato, evidenziando il loro ruolo dinamico nel tessuto sociale ed economico.

La candidatura Unesco e il modello dei teatri all’italiana

La proposta di inserimento dei teatri storici marchigiani nella lista Unesco si inserisce in un più ampio e ambizioso progetto nazionale. Questo progetto mira al riconoscimento del cosiddetto "modello dei teatri all’italiana", una tipologia architettonica distintiva sviluppatasi tra il XVII e il XIX secolo.

Tale modello si caratterizza per la sua peculiare struttura a ferro di cavallo, i palchi sovrapposti e la fondamentale funzione di luogo di aggregazione sociale.

In Italia, si contano oltre mille teatri di questo tipo, e una parte significativa di essi si trova proprio nella regione Marche, rendendola un epicentro di questa eredità culturale.

L'ottenimento del riconoscimento Unesco rappresenterebbe un passo di importanza strategica per la conservazione e la promozione di questo inestimabile patrimonio. Contribuirebbe, inoltre, in maniera significativa alla valorizzazione turistica e culturale delle aree coinvolte, offrendo nuove prospettive di sviluppo e visibilità internazionale.