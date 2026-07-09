Il Castello Angioino di Gaeta ospita per la prima volta una mostra dedicata all'arte contemporanea. Dal 10 al 26 luglio 2026, la rassegna collettiva "Crossing Shift" anima la Cappella di San Teodoro, all'interno del complesso monumentale. Curata da Gina Ingrassia e Deirdre MacKenna, l'esposizione presenta quasi cinquanta opere che esplorano i temi di reclusione, memoria, trasformazione e libertà, attraverso i lavori di Eduardo Paolozzi, Gian Mario Conti, Roberto Franchitti ed Elaine Shemilt.

L'evento è organizzato dall'Associazione Cultura è Libertà, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, e in collaborazione con il Comune di Viticuso e il Museo Pop Art Paolozzi.

La scelta del Castello, ex carcere militare fino agli anni Novanta e oggi sede universitaria, è simbolica. Come sottolinea la curatrice Gina Ingrassia, il castello, "simbolo per decenni di reclusione e controllo, è restituito alla collettività come luogo di incontro, conoscenza, memoria e arte". L'esposizione celebra il passaggio dalla costrizione alla rinascita, offrendo un nuovo sguardo sul presente.

Artisti in dialogo: memoria e libertà

Cuore della mostra è l'opera di Eduardo Paolozzi, pioniere britannico della Pop Art. Figlio di emigrati italiani, Paolozzi visse l'internamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Nei suoi collage, tra cui "I Was a Rich Man's Plaything" della serie Bunk!, l'artista rifletteva i traumi di guerra, perdita e sradicamento.

La sua vicenda risuona con i temi del progetto, esprimendo una tensione continua tra frammentazione e ricostruzione, tra memoria e futuro.

In dialogo con Paolozzi, espongono tre artisti. Gian Mario Conti affronta la riconquista dell'identità e il pensiero libero; Elaine Shemilt si concentra su memoria e ricordo; e l'architetto Roberto Franchitti, che esplora la rigenerazione attraverso materiali di recupero.

L'allestimento stesso è parte integrante del percorso: le opere sono sorrette da strutture in tubi metallici incrociati, che evocano l'immaginario di fabbrica e cantiere. Questa scelta richiama i temi di lavoro, emigrazione e trasformazioni sociali del Novecento, invitando a un viaggio simbolico "dalla chiusura all’apertura, dalla memoria a un nuovo sguardo sul presente".

Il Castello Angioino: da fortezza a polo culturale

Il Castello Angioino di Gaeta, sito storico, è oggi prestigiosa sede dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Dopo essere stato carcere militare fino agli anni Novanta, l'edificio è stato oggetto di riqualificazione e musealizzazione. Questa trasformazione lo ha reso un polo per cultura e formazione, ospitando anche la scuola nautica della Guardia di Finanza. La Cappella di San Teodoro, struttura del X secolo, accoglie questa collettiva di arte contemporanea, pensata come un progetto site-specific.

L'iniziativa si inserisce nel quadro di azioni promosse dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione dei linguaggi dell'arte contemporanea.

Il dialogo tra architettura, memoria e arte moderna trasforma il castello in un luogo privilegiato per la relazione tra arte, ricerca e comunità. "Crossing Shift" non è solo una rassegna d'arte, ma un progetto che interroga la storia di un luogo simbolo, invitando il pubblico a riflettere sul valore della memoria e sulla capacità dell'arte di generare nuove prospettive di comprensione e cambiamento.